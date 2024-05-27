Новые цифровые смыслы бизнес-классики: состоялся Форсайт 2.4 от Linkos Group

В четверг, 23 мая, произошло масштабное событие – бизнес-конференция Форсайт 2.4 от Linkos Group – украинского ИТ-холдинга, занимающегося разработкой цифровых решений для автоматизации бизнеса. Широко известные продукты компании – MEDoc, СОТА, Cashalot, FlyDoc, ISpro, ЦСК "Украина" – обеспечивают украинский бизнес надежным электронным документооборотом, помогают легко представлять отчетность, быстро получать квалифицированные электронные подписи, проводить расчетные операции с программными РРО.

Конференция Форсайт 2.4 состоялась в формате бизнес-классики: на мероприятии была проведена параллель между процессом создания современных технологических решений и произведений искусства. Спикеры Форсайт 2.4 – ведущие специалисты Linkos Group, партнеры и клиенты компании, представители государства – провели панельные дискуссии и презентовали инновационные продукты, сравнимые с шедеврами классического искусства. 24 года подряд программные продукты Linkos Group являются примером для подражания и формируют бизнес-классику.

"Более 20 лет опыта разработки цифровых решений для бизнеса позволили компании Linkos Group создать продукты, которые можно с уверенностью назвать classic или классикой для украинских предпринимателей, – их преподают в университетах, ими пользуются большинство компаний разных сфер деятельности, миллионы людей по всей Украине", – отметила Owner Linkos Group Олеся Линник.

Украина делает эффективные шаги по интеграции в европейское налоговое законодательство. Одним из таких шагов является переход на новый формат электронного аудита SAF-T. "В начале SAF-T будет касаться крупного бизнеса, ведь он имеет больше возможностей и ресурсов имплементировать стандарт. Впоследствии привлечет средний и малый бизнес. Это классический и оправданный, на мой взгляд, подход к внедрению инноваций", – отметила Руслана Тилевна, директор департамента бизнес-анализа Linkos Group.

Компания Linkos Group понимала, что бизнесу нужен удобный и доступный инструмент для работы с SAF-T, поэтому анонсировала выпуск двух решений: MEDOC API SAF-T UA и MEDOC SAF-T UA.

Также на сцене Форсайт 2.4 обсуждались уже классические для украинского бизнеса темы: внедрение программного РРО и электронный документооборот. По приведенной статистике, на сегодняшний день каждый второй чек выдается с использованием программного регистратора, а в процессе электронного документооборота в 2023 году было задействовано более 1 млн бизнес-единиц. В каждом из этих направлений Linkos Group имеет своего флагмана – программная касса Cashalot, признанная самым лучшим технологическим решением (премия Союза украинских предпринимателей 2023), и платформа документооборота ПТАХ, к которой уже присоединены такие решения, как программы MEDoc и FlyDoc, а также веб-сервис СОТА.

Интересная панельная дискуссия прошла на тему внедрения е-ТТН в Украине. Linkos Group активно участвует и является аккредитованным провайдером в этом проекте. Проект е-ТТН – это создание национальной системы по обмену документами в электронном формате, используемых при перевозке товаров. На Форсайте 2.4 были представлены новые решения для работы с е-ТТН: веб-сервис СОТА е-ТТН, мобильное приложение для водителя СОТА DRIVER, интеграционное решение "СОТА АРИ е-ТТН".

Среди тем, которые также обсуждались на конференции, – изменения процедуры получения электронной подписи от КНЕДП "ЦСК "Украина", а также обновление стандартов разработки одной из самых мощных украинских ERP-систем – ISpro.

Форсайт является ежегодной бизнес-конференцией о создании и прогнозировании будущего, организуемой Linkos Group. На следующий год организаторы обещают еще больше интересных решений для украинского бизнеса.

Linkos Group – украинский ІТ-холдинг, занимающийся разработкой цифровых решений для автоматизации бизнеса. Linkos Group создает ІТ-продукты в сфере электронной отчетности и электронного документооборота, которые уже более 20 лет используют бухгалтерия и бизнес всей страны.