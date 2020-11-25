Мониторинговые сервисы: как безопасно менять деньги в сети

Полноценное использование широкого спектра ресурсов виртуального мира невозможно без наличия хотя бы минимальной суммы на электронном кошельке или банковской карте. Шопинг, платные сервисы, онлайн кинотеатры и стриминговые ресурсы, премиум-подписки, бизнес, инвестиции, благотворительность и получение зарплаты – деньги в интернете нужны для многих вещей.

А зачем менять?

С другой стороны, электронная валюта – это единый термин. Существует множество платежных систем, у нас в стране и за ее пределами. Существуют фиатные и нефиатные электронные деньги, не говоря о десятках криптовалют.

И порой эти деньги нужно менять между собой – для того, чтобы их мог принять конкретный получатель, чтобы диверсифицировать риски, обналичить деньги или наоборот пополнить нужный онлайн кошелек. Например, обменять Биткоин на Сбербанк или вывести валюту вебмани на карту Visa. Направлений для возможного обмена сотни.

Ресурсы, которые сами не осуществляют обмен, но собирают информацию об обменных пунктах в Сети, как kursoff.com, в этом контексте заслуживают особого внимания.

Поиск выгодного курса

Обменные сервисы предоставляют услуги на разных условиях. Во-первых, курсы по выбранному направлению могут отличаться. Даже если речь идет о нескольких процентах разницы, при больших суммах сделки они становятся существенными.

Во-вторых, обменные сервисы могут устанавливать дополнительные ограничения и взимать комиссии за операции. Например, предлагать теоретически выгодный курс, но взимать обязательную фиксированную комиссию при закрытии каждой заявки, ограничивая максимальную сумму сделки.

В-третьих, лимиты собственных средств для осуществления заявок пользователей у обменных курсов тоже разные. Не исключено, что именно по вашему направлению и именно сейчас у обменника нет свободных средств.

Мониторинговые сервисы, о которых мы говорили ранее, дают возможность получить необходимые информацию о курсах, условиях, лимитах, и, что важнее, сравнить их, на одной странице.

Повышение уровня безопасности

В процессе поиска виртуального обменника, независимо, хотите ли вы вывести большую сумму на банковскую карту или обменять Сбербанк на Биткоин, важно уделить предельное внимание репутации посреднического сервиса, избегая фишинговых, мошеннических или просто не совсем честных ресурсов.

Мониторинг поможет и в этом – покажет срок работы сервиса, его рейтинг по внутренней системе или рейтинг на основе голосов пользователей. Возможность оставить или прочитать отзыв – дополнительный плюс. Даже если тот или иной сервис не имеет открытых претензий, он может долго производить обмен или требовать сложную верификацию заявки – отзывы как раз дадут возможность узнать об этих "подводных камнях" заранее.