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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

''Все закончится в первом туре'': социолог оценил шансы Вакарчука

5.4тЧитать материал на украинском

Если украинский певец Святослав Вакарчук выдвинет свою кандидатуру на пост президента, то он сможет получить от 2 до 4% голосов.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал социолог Дмитрий Дмитрук. В нынешней ситуации Святослав Вакарчук может взять до 4-х % голосов, если в действительности пойдет на пост президента и в ближайшие дни займется полноценной предвыборной кампанией.

"Он не войдет ни в первую тройку, ни даже в пятерку. В лучшем случае он сможет занять место где-то рядом с кандидатом в президенты Андреем Садовым. Если же цель — заявить о себе, то довольно неплохой ход. Можно не участвовать в президентских выборах, а умело критиковать основных конкурентов", — считает Дмитрук.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Эксперт подчеркнул, социологические компании замеряли рейтинг Вакарчука лишь до декабря 2018 года. Затем был определенный спад в медиаактивности певца, поэтому большинство агентств перестали брать его кандидатуру в расчет.

Отметим, заявление о своих политических амбициях Святослав Вакарчук сделал в Лондоне во время выступления на мероприятии от Украинского института.

"Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть сама по себе меня не интересует", — отметил музыкант.

"Смотреть на все эти лица на билбордах Киева невыносимо. Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений", — добавил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Лучше бы пели и не лез в политику, а то теперь уже ни поет, обязан американцам и вес в дерьме.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Воронов Евгений, а ты, пацак, давно пугмею из навоза бюсты лепишь?
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