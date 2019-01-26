С гранатами в руках: Савченко выдвинули в президенты Украины

Народного депутата Надежду Савченко, которая находится в СИЗО в связи с обвинениями в подготовке терактов, выдвинули в президенты Украины.
Об этом сообщается на странице депутата в Facebook. Отмечается, что решение было принято 26 января на съезде политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
Одним из организаторов встречи выступила сестра нардепа Вера, которая зачитала послание политика с обращением к однопартийцам.
Facebook Надія Савченко
Facebook Надія Савченко
Facebook Надія Савченко
Facebook Надія Савченко
"Я без фальши, поэтому не считаю себя единственной лучшей. Я простая украинка. Я равная среди равных! Но создать Украины мы сможем только вместе!" – озвучила она.
Facebook Надія Савченко
Facebook Надія Савченко
Вести
Отмечается, что присутствующие держали в руках фрукты гранаты и скандировали: "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным".
Упомянули также и о президентской программе Савченко – изменить политическую систему Украины конституционным путем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Надежде Савченко инкриминируют сговор с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном с целью посягательства на конституционный строй в Украине путем покушений на высшее руководство страны.
В сентябре Верховный суд признал законным разрешение Верховной Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать и избрать меру пресечения для Савченко.
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