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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

С гранатами в руках: Савченко выдвинули в президенты Украины

13.5тЧитать материал на украинском

Народного депутата Надежду Савченко, которая находится в СИЗО в связи с обвинениями в подготовке терактов, выдвинули в президенты Украины.

Об этом сообщается на странице депутата в Facebook. Отмечается, что решение было принято 26 января на съезде политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Одним из организаторов встречи выступила сестра нардепа Вера, которая зачитала послание политика с обращением к однопартийцам.

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С гранатами в руках: Савченко выдвинули в президенты Украины

Facebook Надія Савченко

С гранатами в руках: Савченко выдвинули в президенты Украины

Facebook Надія Савченко

С гранатами в руках: Савченко выдвинули в президенты Украины

Facebook Надія Савченко

С гранатами в руках: Савченко выдвинули в президенты Украины

Facebook Надія Савченко

"Я без фальши, поэтому не считаю себя единственной лучшей. Я простая украинка. Я равная среди равных! Но создать Украины мы сможем только вместе!" – озвучила она.

С гранатами в руках: Савченко выдвинули в президенты Украины

Facebook Надія Савченко

С гранатами в руках: Савченко выдвинули в президенты Украины

Facebook Надія Савченко

С гранатами в руках: Савченко выдвинули в президенты Украины

Вести

Отмечается, что присутствующие держали в руках фрукты гранаты и скандировали: "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным".

Упомянули также и о президентской программе Савченко – изменить политическую систему Украины конституционным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном с целью посягательства на конституционный строй в Украине путем покушений на высшее руководство страны.

В сентябре Верховный суд признал законным разрешение Верховной Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать и избрать меру пресечения для Савченко.

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Персона
Надія Савченко
Место
Украина
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Комментарии
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Беленькая Мария
Беленькая Мария
Оень рады за Надежду !!! Единственному кандидату, которому верим !
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Отмороженная Гадя в президенты?умора!
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Надежда Вера
Надежда Вера
Мазохисты, в тому же наверное собравшиеся глухие и слепые люди, ничего не читающие кроме объявлений в подъезде. Иначе нельзя объяснить желание выбрать президентом сознательную антиукраинскую дуру, хулиганку. Даже природная привлекательность лица не помогает ей посочувствовать.
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