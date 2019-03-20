З великим відривом: українці назвали лідера президентських перегонів

Шоумен Володимир Зеленський залишається лідером президентського рейтингу за півтора тижні до виборів. Друге місце займає лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, а третє — чинний глава держави Петро Порошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені О.Яременка, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними опитування за Зеленського готові проголосувати 22,6% опитаних, Тимошенко готові підтримати 13,3% респондентів, а Порошенка — 11,5%. Четверте місце посідає лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. За нього готові віддати свої голоси 8,2%. За кандидата від "Опозиційною платформи — За життя" Юрія Бойка хочуть голосувати 8% респондентів.

Серед тих, хто визначився з вибором і готовий взяти участь у голосуванні, Зеленського готові підтримати 29,4% респондентів, Тимошенко 17,2%, Порошенка 14,9% українців. За Гриценка готові віддати свій голос 10,7% опитаних, Бойка — 10,4%.

При цьому готовність взяти участь у голосуванні на президентських виборах висловили 82,5% опитаних.

Також, згідно з опитуванням, Зеленський виграє другий тур президентських виборів, хто б із кандидатів не став його суперником.

Так, у разі виходу у другий тур Зеленського і лідера партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, шоумен набирає 36,9% голосів, а політик — 21,4%.

У парі з нинішнім президентом України Петром Порошенком Зеленський набирає 41,1%, тоді як глава держави — 18,2%. Якщо у другому турі опиняться Тимошенко і Порошенко, лідер "Батьківщини" набере 28,5% голосів, а чинний президент — 18,2%.

У разі, якщо у другому турі в парі із Зеленським опиниться лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, останній отримає 25% голосів, тоді як шоумен — 36,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада України у листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їхнє проведення було оголошено 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, відбудеться 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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