''Ляшкобус!'' Лидер Радикальной партии эффектно начал предвыборную кампанию

Лидер Радикальной партии и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко отличился оригинальным способом предвыборной агитации.

Помимо привычных билбордов, политик решил использовать более эффектные западные методы. Так, нардеп опубликовал в Facebook снимки рекламного автобуса под названием "ляшкобус". (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

На транспортном средстве разместили огромный портрет главного радикала Украины с подписью "Народный президент".

Facebook Олег Ляшко

Напомним, официально кандидатом на пост главы государства Ляшко стал 25 января. Разместив фото удостоверения, он заверил, что уже весной сменит его на президентское.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко пообещал после избрания его президентом привести к власти молодых специалистов и военнослужащих на руководящие должности.

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