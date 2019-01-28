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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

''Ляшкобус!'' Лидер Радикальной партии эффектно начал предвыборную кампанию

2.1тЧитать материал на украинском

Лидер Радикальной партии и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко отличился оригинальным способом предвыборной агитации.

Помимо привычных билбордов, политик решил использовать более эффектные западные методы. Так, нардеп опубликовал в Facebook снимки рекламного автобуса под названием "ляшкобус". (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

На транспортном средстве разместили огромный портрет главного радикала Украины с подписью "Народный президент".

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''Ляшкобус!'' Лидер Радикальной партии эффектно начал предвыборную кампанию

Facebook Олег Ляшко

Напомним, официально кандидатом на пост главы государства Ляшко стал 25 января. Разместив фото удостоверения, он заверил, что уже весной сменит его на президентское.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко пообещал после избрания его президентом привести к власти молодых специалистов и военнослужащих на руководящие должности.

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Персона
Олег Ляшко
Место
УкраинаКиев
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Комментарии
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Сначала свиней пас, теперь людей как свиней.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Главное, что моцно и гейжопа стала ближе.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Дырявый президент))))))
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