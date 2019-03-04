"Перепис ідіотів": Цимбалюк розповів про план Росії на виборах в Україні

Російська Федерація не втрачає надії на те, що на виборах в Україні гору візьмуть проросійські виборці, незважаючи на те, що такий сценарій вкрай малоймовірний.

Про це заявив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він упевнений, що "протиотрутою" проти подібних дій є події на Донбасі і в Криму, які показали більшості українців, чим насправді є "русскій мір".

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Товариші не полишають спроб знайти проросійського виборця. Ну тобто, так би мовити, провести перепис ідіотів України, які після всього, що сталося, покличуть російських окупантів до себе в дім. Сподіваюся і впевнений, що таких меншість. Адже, напевно, у кожного є друзі, які змушені були тікати від жахів "русского міра" і на Донбасі, і в Криму", — каже журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Цимбалюк заявив, що головною метою Росії на виборах в Україні стане спроба реалізувати свої інтереси і спровокувати в країні нову революцію.

Також він вважає, що прагнення РФ потрапити спостерігачами на вибори в Україну пояснюється зростанням її територіальних претензій. Вона вже не хоче обмежуватися окупованими Кримом і Донбасом, а тому намагається всіма шляхами потрапити на вільні території сусідньої держави і встановити на них свій вплив.

Журналіст упіймав главу МЗС РФ Сергія Лаврова на визнанні того, що РФ не зможе домогтися потрібних для себе результатів на виборах президента в Україні.

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