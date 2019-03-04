МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Перепис ідіотів": Цимбалюк розповів про план Росії на виборах в Україні

5.7тЧитати матеріал російською

Російська Федерація не втрачає надії на те, що на виборах в Україні гору візьмуть проросійські виборці, незважаючи на те, що такий сценарій вкрай малоймовірний.

Про це заявив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він упевнений, що "протиотрутою" проти подібних дій є події на Донбасі і в Криму, які показали більшості українців, чим насправді є "русскій мір".

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Товариші не полишають спроб знайти проросійського виборця. Ну тобто, так би мовити, провести перепис ідіотів України, які після всього, що сталося, покличуть російських окупантів до себе в дім. Сподіваюся і впевнений, що таких меншість. Адже, напевно, у кожного є друзі, які змушені були тікати від жахів "русского міра" і на Донбасі, і в Криму", — каже журналіст.

Новини
"Росіян б'ють — бомбіть Україну!" Цимбалюк розкрив логіку війни Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
0
88
Смішно
15
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ушастик, живет в РФ, и рассказывает всем планы РФ... Наверняка еще и деньги за это получает.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что делает это ушастое недоразумение на фоне Кремля? почему не бежит от ''Русского мира''? Или для хохла родина там где попе теплее?)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
2 из 3 ответов | показать все
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Литвинов Александр, украинский журналист - это уже смешно, свинорылый)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Литвинов Александр
Литвинов Александр
Захаров Дмитрий, Журналист он, лаптемозглый. Врага надо знать и изучать и лучше это делать в его логове, мацкве.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наші блоги