Скандал навколо "1+1" через Зеленського: у ЦВК озвучили долю позову

Центральна виборча комісія повинна розглянути звернення про порушення виборчого законодавства з боку телеканалу "1+1" від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до початку другого туру виборів.

У той же час, як повідомила в коментарі OBOZREVATEL член ЦВК Ірина Єфремова, чи надійшло відповідне звернення в комісію, поки не відомо.

"Зараз мені не відомо, чи надійшло це звернення в ЦВК. Але потрібно розуміти, що розгляд будь-яких питань, пов'язаних із виборами, має закінчитися до суботи, бо це буде день тиші, а 21 квітня розпочнеться голосування", – сказала Єфремова.

За її словами, як тільки звернення буде отримано, ЦВК розгляне це питання якнайшвидше, після чого вирішить, відправляти його в суд чи ні.

Також Єфремова повідомила, що в четвер, 18 квітня, члени комісії розглянуть клопотання представників передвиборчого штабу Петра Порошенка перенести час проведення дебатів на "Суспільному".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні група "1+1 media" подала в суд на Порошенка після його несподіваного візиту під час прямого ефіру ток-шоу "Право на владу". Гендиректор Олександр Ткаченко заявив, що Порошенко "заробив" на позов від телеканалу.

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