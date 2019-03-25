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Выборы президента Украины 2019

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"Мальчик и вражина": Венедиктов сказал, как Кремль видит кандидатов в президенты Украины

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Известный российский журналист Алексей Венедиктов объяснил, как Кремль относится к кандидатам в президенты Украины.

Так, по его словам, шоумена Владимира Зеленского в Москве считают "мальчиком, которого обведут вокруг пальца". Для Кремля Зеленский — это Макрон-2.

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"Тимошенко — такой Трамп-2. Конечно, взбалмошная, но имеем опыт договариваться. Бойко — Додон-2. А куда он денется. А Порошенко — Хиллари-2. Вражина", — рассказал Венедиктов в Telegram.

"Мальчик и вражина": Венедиктов сказал, как Кремль видит кандидатов в президенты Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал начать войну, чтобы вернуть Крым и Донбасс.

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Персоны
Алексей ВенедиктовПетр ПорошенкоЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийЮрий Бойко
Место
Украина
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