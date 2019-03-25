"Хлопчик і вражина": Венедиктов сказав, як Кремль бачить кандидатів в президенти України

Відомий російський журналіст Олексій Венедиктов пояснив, як Кремль ставиться до кандидатів в президенти України.

Так, за його словами, шоумена Володимира Зеленського в Москві вважають "хлопчиком, якого одурять". Для Кремля Зеленський — це Макрон-2.

"Тимошенко — такий Трамп-2. Звичайно, навіжена, але маємо досвід домовлятися. Бойко — Додон-2. А куди він дінеться. А Порошенко - Хілларі-2. Вражина", — розповів Венедиктов в Telegram..

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав почати війну, щоб повернути Крим і Донбас.

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