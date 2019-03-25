МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Хлопчик і вражина": Венедиктов сказав, як Кремль бачить кандидатів в президенти України

562Читати матеріал російською

Відомий російський журналіст Олексій Венедиктов пояснив, як Кремль ставиться до кандидатів в президенти України.

Так, за його словами, шоумена Володимира Зеленського в Москві вважають "хлопчиком, якого одурять". Для Кремля Зеленський — це Макрон-2.

Новини
Зеленський — попереду: українці назвали лідерів виборчих перегонів

"Тимошенко — такий Трамп-2. Звичайно, навіжена, але маємо досвід домовлятися. Бойко — Додон-2. А куди він дінеться. А Порошенко - Хілларі-2. Вражина", — розповів Венедиктов в Telegram..

"Хлопчик і вражина": Венедиктов сказав, як Кремль бачить кандидатів в президенти України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав почати війну, щоб повернути Крим і Донбас.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Олексій ВенедиктовПетро ПорошенкоЮлія ТимошенкоВолодимир ЗеленськийЮрій Бойко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки