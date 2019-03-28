Коломойський зробив гучну заяву про зв'язок із Зеленським

Олігарха Ігоря Коломойського і кандидата в президенти Володимира Зеленського пов'язують виключно контрактні взаємини, й актор є абсолютно незалежним у своїй політичній діяльності.

З такою заявою Коломойський виступив під час інтерв'ю з ВВС, повний текст якого опублікував УНІАН. За словами бізнеснема, чутки про те, що Зеленський є його "маріонеткою", розпускають опоненти з метою вплинути на рейтинг шоумена.

"У нас із Зеленським є контрактні взаємини — між телеканалом, де я є акціонером, і його продакшн студією. Ці взаємини почалися в 2012 році, коли Янукович був у самому розквіті. Ці взаємини позитивно вплинули на програми, рейтинги "1+1". Телегрупа дуже зацікавлена в контракті з "Квартал 95" Зеленського. Це і є весь наш вплив і всі наші взаємини", — пояснив Коломойський.

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Незважаючи на те, що протягом президентської кампанії Зеленський не брав участі в публічних дискусіях з іншими кандидатами, олігарх впевнений, що з актором мало б хто зміг посперечатися, назвавши його "розумним і талановитим".

"Той досвід спілкування з ним, і той досвід, який я спостерігав у спілкуванні Зеленського з телеканалом, моїм контрагентом, дозволяє мені говорити, що у нього є всі позитивні якості", — сказав олігарх, зазначивши, що прийшов час у політиці "поступатися місцем молодим".

"Ми вже показали, чого за 27 років досягли, тому треба поступитися місцем. Нехай молодь вибудовує своє майбутнє. А чи були успішними ці 27 років незалежності України, оцінить історія", — підсумував Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, Володимир Зеленський впевнено лідирує в рейтингу кандидатів на пост президента України. За нього готові проголосувати 24,6% виборців. Чинний глава держави Петро Порошенко відстає від актора майже на 10%.

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