Президентська кампанія в Україна в ступила в свою вирішальну стадію. Кандидати почали реєструватися і готуватися до фінішного спурту. Популярний український комік Володимир Зеленський під самий новий рік теж оголосив, що зібрався в президенти. Щоправда, поки не має програми і поросив українці долучитися до її написання. Мовляв, зробимо разом все що собі заплануємо.

Новости Почему Зеленскому не нужны выборы президента

Досвідчені політики на зразок Юлії Тимошенко до підготовки програми залучили справжніх фахівців, які спланують "Новий курс" і порахують, як знизити ціну на газ вдвічі. Натомість діючий глава держави Петро Порошенко не тільки пообіцяв, але й привіз українцям томос з Константинополя і тепер йому є чим похвалитися перед конкурентами.

Новости К Зеленскому выстраивается очередь из предпринимателей и политиков

На тлі українських виборів дуже пізнавально поглянути на світову перспективу, зокрема, як наші діячі виглядають на тлі європейських та світових лідерів. У пригоді тут можуть стати книги інтерв’ю знаменитої італійської журналістки Оріани Фаллачі (1929-2006). Комусь може здатися, що старі інтерв’ю мало кому цікаві, все вже давно змінилося і пішло в небуття. Натомість, якщо прислухатися до того, що розповідали аятола Хомейні, канцлер Вілі Брандт, знамениті реформатори чи навіть терористи, то можна дізнатися багато цікавого про наші часи.

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