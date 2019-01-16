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Выборы президента Украины 2019

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Петр Билян
Петр Билян
ЖурналистВсе статьи автора

Хто переможе на виборах президента?

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Президентська кампанія в Україна в ступила в свою вирішальну стадію. Кандидати почали реєструватися і готуватися до фінішного спурту. Популярний український комік Володимир Зеленський під самий новий рік теж оголосив, що зібрався в президенти. Щоправда, поки не має програми і поросив українці долучитися до її написання. Мовляв, зробимо разом все що собі заплануємо.

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Почему Зеленскому не нужны выборы президента

Досвідчені політики на зразок Юлії Тимошенко до підготовки програми залучили справжніх фахівців, які спланують "Новий курс" і порахують, як знизити ціну на газ вдвічі. Натомість діючий глава держави Петро Порошенко не тільки пообіцяв, але й привіз українцям томос з Константинополя і тепер йому є чим похвалитися перед конкурентами.

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К Зеленскому выстраивается очередь из предпринимателей и политиков

На тлі українських виборів дуже пізнавально поглянути на світову перспективу, зокрема, як наші діячі виглядають на тлі європейських та світових лідерів. У пригоді тут можуть стати книги інтерв’ю знаменитої італійської журналістки Оріани Фаллачі (1929-2006). Комусь може здатися, що старі інтерв’ю мало кому цікаві, все вже давно змінилося і пішло в небуття. Натомість, якщо прислухатися до того, що розповідали аятола Хомейні, канцлер Вілі Брандт, знамениті реформатори чи навіть терористи, то можна дізнатися багато цікавого про наші часи.

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Украина
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