Во время майских событий во Франции, когда страна была охвачена многомиллионной забастовкой, а основатель Пятой республики де Голль добывал свои последние дни на посту президента, в зал битком набитый разномастной публикой, на подмостки наспех организованной сцены в Сорбонне вышел отталкивающей наружности человек – Мишель Колюш.

В широких полосатых брюках с выпирающим животом, в небольших круглых очках, желтых носках и с красным носом он начал своё выступление. Употребляя обсценную лексику, визгливо понося на чём свет стоит нравственные порядки во Франции, он заработал мгновенное одобрение зала. И уже спустя каких-то семь минут донеслись крики: "Толстопузого в президенты!".

В далёком 2005 году, когда Украина прошла Оранжевую революцию, а президентом был избран Виктор Ющенко, на экранах страны появилось развлекательное шоу – "Вечерний квартал". Тогда, как и сейчас, главная скрипка там принадлежала Владимиру Зеленскому. И тоже были острые шутки, пламенные речи, высмеивание политиков и решений, что ими принимаются. И также был слышен голос, пока практически неуловимый, "такого бы в президенты!".

Ведь на том этапе, когда "Вечерний квартал" ещё не оброс пошлостью и вульгарностью, Зеленского воспринимали как своего парня. Впрочем, для многих он и сегодня остаётся "своим".

Владимир Зеленский

В 1974 году Колюш, уже известный на всю страну комик, собирает аншлаги в зале "Олимпии". В тот же год, в одно и то же время на телеэкранах страны появляются президент Франции Валери Жискар д’Эстен с предвыборным обращением к нации и незабываемый Колюш со своим скетч-шоу. Думаю, что и объяснять не нужно, что случилось через пять минут выступления президента. Зрители массово, как потом показали результаты опросов, переключили кнопку, оставив главу Третьей республики один на один с суфлёром.

То же происходило и в Украине в последние 10-15 лет: наши люди в новогоднюю ночь смотрели тот самый "Вечерний квартал" с Владимиром Зеленским. Когда появлялось лицо президента – не важно какого – или любого другого политика, многие ставили на беззвучный режим, а потом далее смотрели развлекательное шоу. И от этого никуда не скроешься – так было.

И даже сейчас, когда телеканал 1+1 решил не пускать обращение президента, предложив зрителю объявление Зеленского о выдвижении в президенты, отнюдь немало людей осталось на той же кнопке. И не потому, что они не уважают президента, а потому что им надоела политика и предвыборные обещания. Поэтому они провели вечер с комиком, оставив позади украинских политиков – от власти и от оппозиции.

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А дальше у Колюша были киносъёмки. Его начали приглашать. И он играл. После комедии Клода Зиди "Крылышко или ножку?", где одну из главных ролей вёл гений кинематографа, Луи де Фюнес, Колюш перешёл в разряд великих. Ведь так его охарактеризовал гениальный Луи.

Зеленский великим не стал, хотя у него также были съёмки фильмов, сериалов, были успешные проекты. Многие сейчас критикуют последнюю работу группы "Квартал 95", но это по причине выборов: фильм собирает полные залы уже не одну неделю. А всё потому, что обычному украинцу кажется, что лента проста, она о любви, вне политики. Но это же не так: люди, смотря кино, думают о кандидате в президенте Зеленском. Они снова размышляют о своём в доску парне.

30 октября 1980 года, когда в самом разгаре была предвыборная кампания, когда было понятно, что за пост президента будут бороться действующий глава Франции, Валери Жискар д’Эстен, и социалист Франсуа Миттеран, Колюш, вдруг, выходит на пресс-конференцию и объявляет о выдвижении своей кандидатуры.

А предшествует этому номер сатирического уже многим известного еженедельного карикатурного журнала "Charlie-Hebdo". Там была представлена истинно юмористическая программа Колюша. И главный слоган: "Единственный кандидат, у которого нет причин врать вам".

Мишель Колюччи (Колюш)

Приблизительно с такими же словами выступил Владимир Зеленский в новогоднюю ночь, объявляя о своём намерении баллотироваться в президенты. И он тоже это сделал во время борьбы двух понятных для всех кандидатов – действующего главы государства и главной представительницы оппозиции. Более того, ему предварительно так же предоставили площадку – прошло многочасовое интервью с украинским комиком.

На начальном этапе социология заставила всех шутников отнестись к кандидату Колюшу серьёзно: он входил в первую пятёрку с начальным рейтингом в 11% голосов. То же, практически, мы сейчас наблюдаем и у Зеленского.

А что произошло с Колюшем потом? Тайные посланцы из обоих лагерей – пропрезидентского и оппозиционного, – предложения выйти из избирательного процесса, угрозы, произошло убийство его режиссёра – Рене Горлена. Говорят, что последнего убили на почве страсти, но многие французы в это тогда, конечно же, не поверили.

За месяц до выборов Колюш убрал свою кандидатуру, и многие тогда полагали, что это случилось по причине преследования. Правда, единственное, что он сказал в своём последнем обращении кандидата в президенты, – это "Голосуйте за Миттерана!" - оппонента президента Франции.

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Мало кто знал, что Колюш не смог тогда собрать необходимые для выдвижения подписи пятисот чиновников различного уровня. Это была истинная причина его отказа баллотироваться. Колюш получил популярность, ещё большую известность и остался любимцем публики. Ведь та любит таких борцов, несмотря на то, что все они – немного жулики.

Сейчас все говорят о программе Зеленского, мол, тот просит людей создать многошаговый список целей и решений. И все занимаются тем, что обсуждают плохо это или хорошо.

Но никто не подумал, что программа – обязательный документ, который позволяет зарегистрироваться претенденту на пост главы государства в Центризбиркоме. Без неё ничего не будет, никакого участия в гонке.

Но все вошли в раж, все сходят с ума. И никто не видит, что кандидата нет, что ему нечего предложить. И ведь он сам это понимает.

Проблема в том, что последний день подачи документов в ЦИК – 4 февраля, а до этого времени история с "программой для кандидата" может успешно продолжаться. Наши люди любят имитацию процесса, а не сам процесс.

Но, допустим, программу Зеленский подаст. Я бы подал, чтобы повысить градус напряжения. Но что ещё нужно? Отправить в ЦИК 2,5 миллиона гривен избирательного залога.

Это будет ещё один акт пьесы. Все кинутся кто куда: одни – помогать собирать кандидату деньги, вторые - шерстить его налоговую декларацию.

Вы знаете, в каких случаях можно вернуть денежный залог? Либо в случае победы на выборах, либо при выходе во второй тур. Но есть ещё одна возможность – отказ ЦИК проводить регистрацию кандидата. А без чего она не проводится? Правильно – без программы.

За месяц до выборов мы, возможно, так и не увидим кандидата в президенты Зеленского. Но шоу обещает быть поистине смешным и завлекательным. Только в конце этой постановки, как у Колюша, должно прозвучать всё то же "Голосуйте за условного Миттерана". Легче будет сказать: "Ребята, пора что-то менять".

Впрочем, я бы все-таки и программу написал, и деньги бы внёс на счёт. Почему? Чтобы завлечь, заставить всех нервничать.

Так уж случилось, что отказаться от участия в выборах можно за 23 дня до дня голосования. В нашем случае это произойдёт 8 марта. А что обычно происходит в этот день? Правильно! – концерт "Вечернего квартала". В этот день можно Зеленскому повторить то, что он сказал в новогоднюю ночь, только с точностью до наоборот: "Я не иду!". А потом указать всё то же "Голосуйте за…". Может, рассчитано и так. Не знаю.

Мне известно только то, что после смерти Колюша его близкий друг, писатель и философ Жорж Аттали, написал книгу "Это был Франсуа Миттеран", где признался, что "Колюш" - это специально разработанная им технология.

Так уж вышло, что французский комик, вероятно, догадывался, что его используют для победы Миттерана. Зеленский также, видимо, догадывается.

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Но в этой всей истории многие забывают один момент – параллельную постановку. Валери Жискар д’Эстен проиграл не только лишь из-за Колюша. Его поражение обеспечил тогдашний мэр Парижа, бывший министр в его кабинете и кандидат в президенты – Жак Ширак. В нужный момент он промолчал, отказавшись таким образом поддержать во втором туре кандидатуру на тот момент действующего главы Пятой республики.

В общем, предстоящие украинские выборы будут предельно интересны. А что касается создателя нынешнего ремейка, могу сказать одно: это практически гениально! Зе-Колюш, одним словом.