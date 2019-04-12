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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Головне — імідж України": Зеленський висловився про відносини з МВФ

1.7тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський в разі перемоги на виборах не має наміру сваритися з Міжнародним валютним фондом.

Про це він заявив в коментарі "Стране" під час візиту в Париж, де він зустрічався з французьким лідером Макроном. Зеленському нагадали, що в серіалі "Слуга народу" його персонаж жорстко відшив МВФ, пославши в дупу.

"А навіщо посилати когось? Як ми можемо взагалі послати когось? Ми з вами пристойні інтелігентні люди", - сказав Зеленський.

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"Реалії і кіно - велика різниця. Представляючи країну, ти ж не просто говориш, від себе. За спиною у тебе люди, які тебе вибирали. Їх життя, долі. Головне - це імідж країни, тому ти не маєш права робити такі заяви" , - заявив він.

"Головне — імідж України": Зеленський висловився про відносини з МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в команді Зеленського запевнили, що серйозно відносяться до інвесторів і намагаються переконати їх в тому, що Україна залишиться в програмі Міжнародного валютного фонду.

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Особа
Володимир Зеленський
Тег
МВФ
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Smith Lera
Smith Lera
Імідж не що, не дай собі засохнуть, спрайт. Раніше треба було думати, хоча про що це я , там розуму ж немає.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Реалии и кино это большая ращница говоришь? И это говорит человек что снявшись в кино сам путает себя с Голобородько? А уж уровень приличности и интилигентности мы уде увидели. У шпаны подзаборной ее больше.
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