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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Решающая битва за Украину еще впереди

10.6тЧитати матеріал російською

Путина устраивает любой новый президент Украины, кроме действующего главы украинского государства.

Об этом заявил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью проекту "На троих". Он сказал, что Путина устраивает любой президент Украины, который сделает страну слабее.

"Я понимаю, что кто угодно кроме Порошенко. На мой взгляд, если говорить о нашем, пророссийском кандидате в президенты Украины, то у нас - мистер Хаос. Чем больше хаоса, чем слабее кандидат, тем, Путин считает, что это выгоднее России. Собственного кандидата у нас нет: Тимошенко, Зеленский, Бойко ещё какие-то люди - неважно. Мистер Хаос нас удовлетворяет", - сказал Венедиктов.

Повторю ещё не раз перед выборами 31 марта - думайте, слушайте, читайте, анализируйте...

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Украине не хватит ресурсов, чтобы сохранить нейтралитет. Поэтому, чтобы Россия не поглотила нашу страну, необходимо примкнуть к сильному военному блоку, ведь в Кремле понимают только аргументы силы. На Западе уже не рассматривают Россию как союзника и поняли, что главной целью Путина является разрушение системы коллективной безопасности в Европе и создание новой формы империи.

Для президента новой каденции первостепенной задачей является вступление Украины в НАТО. Вся демагогия на социальные темы возможна только лишь потому, что наши защитники отлично делают свою работу и сдерживают вторую по силе армию мира.

Решающая битва за Украину ещё впереди, в которой мы обязательно победим.

Все буде добре!

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Особи
Петро ПорошенкоОлексій ВенедиктовВолодимир ПутінВолодимир ЗеленськийЮлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
Новини РосіїРосія
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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Баринов Николай
Баринов Николай
Венедиктов придворный журналист Путина , косящий под либерала. Не случайно ГаВнопольский с ним в унисон поёт. Оба работают на Кремль, вот и думайте , почему для них альтернативе Порошенко в Украине нет. Не всё что на виду , есть истина.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Баринов Николай, а чем же тебе. жителю далекой северной московии не нравится Порошенко? Не все ли равно тебе и твоим землякам, кого УКРАИНЦЫ выберут главным менеджером страны? Заметь, не хозяином, как это принято у вас, а менеджером! Главное, что вы должны усвоить - это то, что советы ваши никому в УКРАИНЕ не нужны! Да и что могут посоветовать рабы, истово молящиеся в течении 20 лет на мироточащие иконы своего, как обычно "вечно живого", нацлидера. Кстати издевательское отношение к конкретным людям, выражающееся в искажении их фамилий, выдает в тебе заштатного троля... Слабоват ты еще умишком для общения с теми, кто превосходит вас, московитов, не только образованностью, но и умом!
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
Багато претензій до Пороха та принаймні я знаю що від нього чекати, Маємо гарантію незмінності курсу, усі інші це лотерея, на кону держава, Я не можу так ризикувати, а ви?
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Кук Ааз
Кук Ааз
В каком из 7 котлов украинская армия кого сдержала? Вот в Крыму была армия РФ, и не одна трусливая украинская шалава не вякнула и до сих пор срутся в ту сторону посмотреть.
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