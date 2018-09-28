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Тарас Жовтенко
Тарас Жовтенко
Эксперт по проблемам национальной безопасностиВсе статьи автора

З'явилась ще одна потенційна загроза для України в Азові

1.2тЧитать материал на украинском

Державна дума Росії законодавчо наділила Росгвардію правом евакуювати судна з зон, прилеглих до Кримського мосту в Керченській протоці. Чи є загроза для українських суден і суден, що прямують до наших портів? - Ред.

У цій ситуації є потенційна загроза, враховуючи те, що росіяни використовують будь-які можливості і будь-які свої органи для того, щоб певним чином створювати незручності або певні ризикові чи провокаційні моменти для України.

Зрештою на нашу сторону це в принципі впливати не повинно, тому що ми маємо бути готовими до того, щоб відповідати на провокаційні дії будь-якого російського органу.

Тобто з одного боку ми розуміємо, що це певні внутрішні організаційні моменти правового регулювання російських силових структур. Але за великим рахунком ми повинні бути готовими до протидії будь-яким провокаційним діям будь-якої силової структури, яку Російська Федерація буде проти нас використовувати.

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Враховуючи, що це їхнє внутрішнє законодавство, по-перше, а по-друге, те, що це корегування компетенції російських правоохоронних органів, теоретично Держдума могла прийняти будь що. Кожна країна сама для себе регулює не тільки повноваження правоохоронних органів, а й взагалі їх кількість. Це у їхній компетенції. Тому немає нічого дивного у тому, що росіяни приймають цей закон про можливість евакуації суден Росгвардією.

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Автор
Тарас ЖовтенкоТарас Жовтенко
Место
Украина
Объект
Керченский мост
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