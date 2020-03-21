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21 марта • обновлено в 22:14
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Борис Филатов
Борис Филатов
Мэр Днепра Все статьи автора

ЗнайТЕ! Они лгут о борьбе с коронавирусом!

2.9т

Друзья мои, буду откровенен как всегда.

После вчерашнего демарша мэров на "Свободе слова" у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.

Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников.

Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.

Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.

Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления.

Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.

Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.

Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.

Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.

Давайте напомним им всем.

Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!

Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого "соцэконома".

Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?

Только содержание несуществующей партии "Слуга Народа" обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!

Пожалуйста, репост.

Пусть знают, что мы знаем.

И не будем молчать.

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Автор
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Персоны
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Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Бориса Филатова
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