"Жуйте гранаты": Луценко поставил Савченко на место

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и депутат Надежда Савченко сцепились в словесной перепалке во время заседания комитета Верховной Рады.

Генпрокурор в заключительном слове перед голосованием заявил, что Савченко вышла из российской тюрьмы "нашпигованная пропагандой".

В ответ Савченко обвинила его в преступлениях на Майдане.

"Жуйте гранаты", - заявил Луценко.

Он добавил, что Савченко инкриминируют "умысел, план, подготовку, завоз оружия, вербовку исполнителей..." для свержения конституционного строя Украины.

Как сообщает УНИАН, Луценко также обратился к Савченко с вопросом, почему она не планировала убийство террористов Донбасса.

"Надя, если вы так хотите закончить эту войну, то надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство... Но вы, оружие, полученное от террористов, доставили в Киев для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса и для дальнейшего согласования с террористами их наступления на Донбасс. Вот, почему Янукович затягивает свой процесс... Он за спинами террористов "ДНР" после вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон", - заявил Луценко.

"Дошло бы дело и до Захарченко", - ответила на обвинения Савченко.

Как известно, Савченко принесла на заседание комитета плоды граната.

"Было очень важно вам показать, что вы ходите очень близко возле смерти, вас всех пугает - были ли у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты", - сказала Савченко.

Она достала пакет и выложила из него на стол два больших красных граната.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.

Ранее Луценко заявил о внесении в Раду представления об аресте Савченко.

Отметим, что в материалах следствия, которые были переданы в Раду, значится следующее: для организации госпереворота Савченко и ее подельники разработали два плана.

Так, кроме того, что ранее озвучил Юрий Луценко, с подрывом здания парламента и убийством депутатов и верхушки власти, мятежниками планировался и ночной захват ВР.