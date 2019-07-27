Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Жмите кнопочки и не спите!" Нардеп ярко потроллил будущих "слуг народа"

1.7т Читать материал на украинском

В сети высмеяли идею партии "Слуга народа" отправить новоиспеченных народных депутатов в летний лагерь на интенсивный курс обучения.

Как написал в Facebook народный депутат Григорий Шверк, в программу обучения "слуг народа" в Киевской школе экономики нужно добавить еще несколько навыков.

"Если в sms от секретариата фракции напротив номера законопроекта стоит +, нужно нажать зеленую кнопочку. Если -, жёлтую или красную. Важно в момент голосования находиться на рабочем месте, не спать и не перепутать номера законопроектов и цвет кнопочек.

С помощью этих несложных навыков можно даже из фотографа или тамады за час подготовить вполне эффективного депутата. Не благодарите! И обращайтесь, у меня есть ещё немножко лайфхаков для "нових облич"", — иронично написал Шверк.

Такая публикация в сети вызвала насмешки среди пользователей. К примеру, Станислав Курман, посоветовал нардепу открывать собственные курсы и самостоятельно провести обучение. С аналогичным предложением выступил и Александр Павлов.

"Жмите кнопочки и не спите!" Нардеп ярко потроллил будущих "слуг народа"

Скриншот

"Жмите кнопочки и не спите!" Нардеп ярко потроллил будущих "слуг народа"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В партии "Слуга народа" всерьез задумались отправить своих более чем 250 неопытных народных депутатов на специальные курсы обучения;

  • Выбор пал на Киевскую школу экономики. На протяжении недели будущих нардепов будут учить экономики, государственному управлению и других сфер в одном из летних лагерей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Григорий Шверк
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 нардеп
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel