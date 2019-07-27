"Жмите кнопочки и не спите!" Нардеп ярко потроллил будущих "слуг народа"

В сети высмеяли идею партии "Слуга народа" отправить новоиспеченных народных депутатов в летний лагерь на интенсивный курс обучения.

Как написал в Facebook народный депутат Григорий Шверк, в программу обучения "слуг народа" в Киевской школе экономики нужно добавить еще несколько навыков.

"Если в sms от секретариата фракции напротив номера законопроекта стоит +, нужно нажать зеленую кнопочку. Если -, жёлтую или красную. Важно в момент голосования находиться на рабочем месте, не спать и не перепутать номера законопроектов и цвет кнопочек.

С помощью этих несложных навыков можно даже из фотографа или тамады за час подготовить вполне эффективного депутата. Не благодарите! И обращайтесь, у меня есть ещё немножко лайфхаков для "нових облич"", — иронично написал Шверк.

Такая публикация в сети вызвала насмешки среди пользователей. К примеру, Станислав Курман, посоветовал нардепу открывать собственные курсы и самостоятельно провести обучение. С аналогичным предложением выступил и Александр Павлов.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В партии "Слуга народа" всерьез задумались отправить своих более чем 250 неопытных народных депутатов на специальные курсы обучения;

Выбор пал на Киевскую школу экономики. На протяжении недели будущих нардепов будут учить экономики, государственному управлению и других сфер в одном из летних лагерей.

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