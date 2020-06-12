Жена Зеленского заразилась коронавирусом: где она появлялась до диагноза. Все детали

Первая леди Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

Как сообщила в Telegram пресс-служба Офиса президента, при этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

Елена Зеленская заразилась коронавирусом "Украинская правда"

"Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные", – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

"Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование", – добавила пресс-служба.

Сама первая леди также сообщила о заражении коронавирусом в Facebook.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил – маски, перчатки, минимум контактов..." – подчеркнула она.

Зеленская подтвердила, что чувствует себя хорошо, но находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

"Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться", – добавила жена президента.

Отметим, что последние публичные мероприятия Елены Зеленской датированы 1 июня. В этот день она посетила один из детских домов-интернатов, а также провела встречу с представителем Детского фонда ООН в Украине.

Елена Зеленская в детском доме-интернате Instagram Елены Зеленской

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Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Елена Зеленская вместе с известными телеведущими записала видеообращение к украинским мамам, находящимся на карантине с детьми.

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