"Жена просила!" Медведвук оправдался за кумовство с Путиным

Президент России Владимир Путин и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук стали кумовьями по инициативе жены украинского политика Оксаны Марченко.

Об этом Медведчук сообщил во время интервью BBC. Российский лидер стал крестным отцом его дочери в 2004 году.

На вопрос о кумовстве он коротко ответил: "Попросила моя жена. Вот она очень хотела, чтобы он был крестным отцом".

Путин и Медведчук 24 канал

Политик также отметил, что президент РФ "всегда поздравляет крестницу с днем рождения" и они часто общаются.

"Он с удовольствием общается, разговаривает со своей крестницей. И не только он, но и крестная мать (жена премьер-министра России Дмитрия Медведева) Светлана Владимировна Медведева. То есть с этим все нормально. Насколько это возможно, когда речь идет о таких людях", – добавил Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что восстановит отношения с Украиной, несмотря на "состояние отношений с украинскими элитами".

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