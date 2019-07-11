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Жена и.о.главы Госуправления делами идет мажоритарщиком от "Слуги народа"

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Жена и.о. главы Государственного управления делами Украины Ирина Борзова идет мажоритарщиком на внеочередные выборы в Верховную Раду по винницкому округу №14 от партии "Слуга народа".

Об этом сообщила журналистка Татьяна Николаенко в статье для "Цензор.НЕТ". Она добавила, что Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму.

Журналистка отметила, что кандидат – дочь бывшего соратника Александра Маслякова по АМИК, а теперь руководителя "Лиги смеха" Наума Барули.

Ирина Борзова

Ирина Борзова

"Цензор.НЕТ"

Что касается супруга Борзовой, Сергея Борзова, то он ранее был руководителем команды КВН "Веселые перцы". Именно на этой почве он и познакомился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Николаенко отметила, что Борзова владеет фирмой "Профиль-Н" в области ресторанного бизнеса, зарегистрированной в оккупированном РФ Судаке. По ее словам, она переоформлена в соответствии с требованиями российского законодательства, а по данным налоговой РФ, в 2016 году получила 600 тыс. рублей прибыли.

Кроме того, по данным программы "Наші гроші", в 2016 году муж нынешней кандидата в нардепы бесплатно получил в собственность от ведомства, которым руководил, квартиру в центре Киева на бульваре Леси Украинский площадью 187,9 кв. м. и стоимостью не менее 10 млн грн.

Борзова и Зеленский

Борзова и Зеленский

Facebook Ирины Борзовой

Ирина Борзова

Ирина Борзова

Facebook Natalia Kravczuk

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный кандидат от "Слуги народа" разразился угрозами из-за расследования OBOZREVATEL. Также партия Зеленского сливает округ на Черниговщине одиозному пособнику Януковича.

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Персона
Сергей Борзов
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" Государственное управление делами
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