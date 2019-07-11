Жена и.о.главы Госуправления делами идет мажоритарщиком от "Слуги народа"

Жена и.о. главы Государственного управления делами Украины Ирина Борзова идет мажоритарщиком на внеочередные выборы в Верховную Раду по винницкому округу №14 от партии "Слуга народа".

Об этом сообщила журналистка Татьяна Николаенко в статье для "Цензор.НЕТ". Она добавила, что Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму.

Журналистка отметила, что кандидат – дочь бывшего соратника Александра Маслякова по АМИК, а теперь руководителя "Лиги смеха" Наума Барули.

Ирина Борзова "Цензор.НЕТ"

Что касается супруга Борзовой, Сергея Борзова, то он ранее был руководителем команды КВН "Веселые перцы". Именно на этой почве он и познакомился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Николаенко отметила, что Борзова владеет фирмой "Профиль-Н" в области ресторанного бизнеса, зарегистрированной в оккупированном РФ Судаке. По ее словам, она переоформлена в соответствии с требованиями российского законодательства, а по данным налоговой РФ, в 2016 году получила 600 тыс. рублей прибыли.

Кроме того, по данным программы "Наші гроші", в 2016 году муж нынешней кандидата в нардепы бесплатно получил в собственность от ведомства, которым руководил, квартиру в центре Киева на бульваре Леси Украинский площадью 187,9 кв. м. и стоимостью не менее 10 млн грн.

Борзова и Зеленский Facebook Ирины Борзовой

Ирина Борзова Facebook Natalia Kravczuk

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный кандидат от "Слуги народа" разразился угрозами из-за расследования OBOZREVATEL. Также партия Зеленского сливает округ на Черниговщине одиозному пособнику Януковича.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!