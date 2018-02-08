Жадан узнал, как изменились настроения людей на Донбассе

Ни обстановка в зоне АТО на востоке Украины, ни настроения тамошнего населения, по большому счету, не меняются последние три года.

Об этом речь идет в блоге писателя Сергея Жадана на "Крым.Реалии".

"Обычно с этого все разговоры и начинаются ‒ приезжают волонтеры или журналисты, или артисты, знакомятся с военными, сразу же спрашивают об обстановке и настроениях местных. Хотя ни обстановка, ни настроения, по большому счету, не меняются последние три года, то есть с того времени, как линия фронта стабилизировалась и началось это странное противостояние", - пишет он.

Война забирает жизни военных и гражданских, независимо от их настроений, отмечает писатель.

Большинство разговоров на Донбассе, подчеркивает Жадан, так или иначе сводятся к сакраментальному вопросу: "Когда война закончится? И чем?"

"А вот наш офицер таких вопросов не задает. Хотя, подозреваю, у него тоже нет ответа на вопрос, когда закончится эта война. Есть взамен уверенность, чем именно она завершится. Завершится победой. Его победой, нашей победой. А пока эта победа не наступила, не следует и расслабляться. Вот он и не расслабляется ‒ забирает назад свое оружие, и пока мы снимаем мосты, сканирует взглядом правый берег, высматривает в сером пространстве опасность, внимательно осматривает эту линию разграничения, которая ломает его страну и которая, конечно, исчезнет только в одном случае ‒ в случае победы. Больше никак", - рассказал писатель.

Как писал "Обозреватель", ранее боец ВСУ в образе террориста узнал истинные настроения людей в селе на Донбассе.