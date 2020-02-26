Зеркаль пояснила, почему Новые Санжары открыли России "ахиллесовую пяту" Украины

Бывший заместитель главы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что протесты в Новых Санжарах на Полтавщине открыли России еще одно уязвимое место в Украине.

По ее мнению, эти события стали очередным поводом задуматься над теми "красными линиями", которые нашей стране нельзя пересекать, и не только в отношениях со страной-агрессором. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Очень надеюсь, что это нас всех немножко "встряхнет"… Считаю, что связь есть. Что это очень громкий звоночек, который мы все должны услышать. Сигнал о том, что любая информационная провокация может создать в государстве хаос, который окажется очень трудно контролировать", – объяснила свою позицию экс-чиновник.

Елена Зеркаль

При этом она подчеркнула, что не может сказать наверняка, сыграла ли РФ какую-нибудь роль конкретно в событиях в Новых Санжарах.

"Но по мотивам этого локального хаоса у меня есть вопрос: насколько же сейчас сильно напряжение в обществе, насколько легко им манипулировать, и насколько легкой задачей для России с ее информационным потенциалом и агентурной сетью в Украине будет создать при необходимости огромный хаос?" – поинтересовалась Зеркаль.

Экс-глава МИД также отметила, что если взглянуть на Санжары как на "пилотный кейс", то можно четко увидеть, насколько ужасные последствия может иметь полномасштабная информационная атака со стороны страны-агрессора.

"Украине нужно срочно сделать выводы, чтобы в будущем, когда будут вбрасываться подобные истории, в том числе россиянами, понимать, как на это реагировать", – подытожила Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В этом же интервью бывшая замглавы министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский очень изменился, спустя девять месяцев после своей инаугурации.

Также она заявила, что Украина может вернуть аннексированный Крым через международные суды, если россияне согласятся рассматривать это дело именно в них.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся