Зеленскому предложили съехать с Банковой на левый берег: появилась петиция

На сайте президента Украины 6 июня появилась петиция, в которой предлагается перенести администрацию главы государства на левый берег Киева.

Для того, чтобы ее рассмотрели, необходимо собрать 25 тыс. подписей за 92 дня. Пока голоса под петицией только начали набираться.

Ее автор Андрей Юсов отметил, что переезд Администрации президента на левый берег украинской столицы позволит разгрузить ее центр от транспорта и сделает более удобным для киевлян и привлекательным для туристов.

"В качестве площадки для размещения Администрации президента можно рассматривать территорию одной из промышленных зон на левом берегу, с неработающими промышленными объектами. Возвращение подобных промышленных зон в городское пространство путем создания на их местах бизнес- или жилых кварталов – удачный мировой опыт", – пишет он в комментарии к петиции.

В качестве примера приводится ревитализация таких промышленных зон, как квартал Роттермани в Таллине, где на территории бывшего соляного склада создали Эстонский музей архитектуры, жилые и бизнес-центры; квартал Albert Dock в Ливерпуле, где подобное перевоплощение произошло с корабельными доками.

"На левом берегу Киева уже есть примеры ревитализации промышленных зон. К примеру, арт-завод "Платформа", построенный на территории бывшего Дарницкого комбината, стал популярным развлекательно-художественным пространством. Другой вариант, который можно рассматривать для размещения Администрации президента, может быть многоэтажный долгострой возле станции метро Левобережная", – подчеркивает Юсов.

Администрация президента "Радио Свобода"

Также в петиции акцентируется внимание на том, что размещение Администрации президента на левом берегу Киева даст толчок для повышения благоустройства и развития этой части города, поднимет ее престиж. Достаточные пространства под застройку или реконструкцию позволят создать хорошие условия для работы ведомства без ограничений комфорта киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 25 тыс. голосов набрала петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Согласно с данными на сайте Администрации президента, они были собраны менее чем за сутки.

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