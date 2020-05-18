Рейтинг Зеленского изменился: обнародован опрос после года президентства

Треть опрошенных оценивают первый год правления Зеленского на отлично или хорошо

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то за Зеленского проголосовали бы 39,3%

Рейтинг доверия среди политиков Украины по-прежнему возглавляет президент Владимир Зеленский.

Согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг", Зеленскому доверяют 57% граждан страны и не доверяют 37%.

Как украинцы оценивают первый год правления Зеленского

При этом спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 25%, не доверяют 33%, премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 14%, а 39% – не доверяют.

Ко всем другим политикам заметно преобладает недоверие, при этом сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%, нардепу от "Голоса" Святославу Вакарчуку – 24% и 61% соответственно, лидеру фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 22% и 72%, экс-президенту Петру Порошенко – 20% и 76%.

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Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

При этом 13,9% поддержали бы Бойко, 13,3% – Порошенко, 8,6% – Тимошенко, 5,9% – лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% – не определились.

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Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% – Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко или Тимошенко.

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Треть опрошенных оценивают первый год правления президента Зеленского на отлично или хорошо, почти 40% – удовлетворительно, около трети – неудовлетворительно или ужасно. Относительно худшие оценки президенту Зеленскому дали респонденты востока, жители городов, опрошенные старшего возраста, избиратели Порошенко и Бойко. В то же время молодежь, жители юга, центра и запада дали относительно лучшие оценки.

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Освобождение пленных и заложников, а также борьба с коронавирусом – сферы, в которых опрошенные поставили лучшие оценки за первый год президента Зеленского. Относительно средние оценки получили такие сферы, как объединение страны, международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита населения, обновление кадров во власти, реформирование образования.

В общем, среди всех президентов независимой Украины 20% считают лучшим Леонида Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% – Порошенко, 9% – Виктор Янукович и только 6% – Виктор Ющенко. В то же время 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% – затруднились ответить.

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Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко – жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука – старшие.

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Относительно чаще как эпоху развития в Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Кучмы и Зеленского. Как застой – годы правления Ющенко, упадок – период президентства Януковича и Порошенко.

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Оценки по этой шкале имеют свои четкие региональные различия. Так, жители востока и юга чаще давали отрицательные оценки, говоря о годах правления президентов Ющенко и Порошенко. Зато жители Запада и Центра чаще оценивали как упадок времена правления Януковича.

Опрос проводился 12-13 мая среди 3000 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросу Центра Разумкова, уровень поддержки Владимира Зеленского составляет 45%, хотя во втором туре выборов в апреле 2019 года за него проголосовали 73% избирателей.

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