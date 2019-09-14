Зеленского заставят уступить Путину: Кучма предупредил о подставе Европы

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам главе России Владимиру Путину.

Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в интервью Asociated Press.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - сказал он.

Владимир Зеленский 24 канал

Кучма заявил, что они будут подталкивать Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

По его словам, Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала террористов и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

"Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Украины хотят провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями временно оккупированной части Донбасса.

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