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2 января • обновлено в 13:28
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Зеленского засекли на курорте в Буковеле. Фото

7.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский проводит новогодние праздники на украинском курорте Буковель в Карпатах.

В первый день года глава государства успел покататься на лыжах, во время чего был замечен украинцами. Фото с Буковеля опубликовал в Instagram пользователь Николай Софрон.

На фото Зеленский позирует в горнолыжном костюме и с маской.

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Ранее стало известно, чтоглава государства отправился на новогодний отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

❄️⛷

Публикация от Коля Ш. (@kolia_sofron)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы неоднозначно восприняли видеобращение президента Украины Владимира Зеленского, которым он поздравил их с Новым 2020-м годом и Рождеством Христовым.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Курорт Буковель
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Комментарии
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Чем украинцам запомнился прошедший год? -Прощанием Зеленского с велосипедом.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
«Вечерний квартал» попросил прощения у Гонтаревой за песню о её сгоревшем доме, а затем попросил прощения у Коломойского за то, что попросил прощения у Гонтаревой
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Tomas larisa
Tomas larisa
Который раз за 8 месяцев отдыхает трудяжка ЗЕблазень - 3 или 4, отдыхает не покладая рук.....бедный клоун.Може пора на покой....самое время
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Tomas larisa, Думаете легко родиной торговать?
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