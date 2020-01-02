Зеленского засекли на курорте в Буковеле. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский проводит новогодние праздники на украинском курорте Буковель в Карпатах.

В первый день года глава государства успел покататься на лыжах, во время чего был замечен украинцами. Фото с Буковеля опубликовал в Instagram пользователь Николай Софрон.

На фото Зеленский позирует в горнолыжном костюме и с маской.

Ранее стало известно, чтоглава государства отправился на новогодний отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы неоднозначно восприняли видеобращение президента Украины Владимира Зеленского, которым он поздравил их с Новым 2020-м годом и Рождеством Христовым.

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