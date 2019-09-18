Зеленского не позвали на важные мировые переговоры: что произошло

В декабре в Лондоне пройдет встреча лидеров НАТО, однако участие украинского президента Владимира Зеленского в ней не предусмотрено.

Об этом сообщил на совместном заседании комитетов ВРУ по вопросам внешней политики и евроинтеграции профильный вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

Так, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко задала вопрос, как новая власть видит свое участие в саммите НАТО.

Зеленского не позвали на переговоры НАТО

"По состоянию на настоящее время декабрьская встреча определена не как саммит НАТО, а как встреча высокого уровня. Сейчас формат мероприятия с партнерами Альянса во время этой встречи не предусмотрен", – ответил ей Кулеба.

"Будем отталкиваться от реалий, от того, какие возможности будут предоставлены нам НАТО", – добавил он.

Кулеба также заверил, что Украина использует все возможности взаимодействия с Альянсом.

"И тот факт, что президент планирует встретиться с Североатлантическим советом НАТО (31 октября), я думаю, что является очевидно сигналом, что на высшем уровне отношения с Альянсом остаются на высокой повестке дня", – резюмировал он.

Кулеба заявил, что Зеленского не позвали на переговоры в НАТО Деловая столица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Словакия выразила поддержку Украине в ее стремлении стать частью Европейского Союза и НАТО.

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