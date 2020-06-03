Власти настроены решительно на борьбу с контрабандой, однако нужно перетерпеть определенный период, в который Украину будет "штормить".

Об этом 3 июня на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области заявил президент Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, какое-то время можно пережить без кофе, лосося и хамона.

Владимир Зеленский заявил, что контрабандисты будут "штормить" Украину 2-3 года president.gov.ua

Глава государства подчеркнул, что главой Закарпатской области он поставил офицера СБУ, человека, которого боятся и обходят стороной местные контрабандисты. Он добавил, что любого другого главу ОГА покупают или запугивают местные элиты.

Также Зеленский отметил, что операция нового главы Закарпатской ОГА по изобличению контрабандистов сработала. Он уточнил, что в скоплении десятков автомобилей на границе было около пяти машин "заговорщиков", а все остальные поняли, что никого пропускать не будут.

"И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживем это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, после усиления проверок на пункте пропуска "Тиса" водители заблокировали движение. Очередь на въезд в Украину растянулась почти на 10 км. В итоге конфликт удалось урегулировать.

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