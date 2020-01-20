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20 января • обновлено в 20:19
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Зеленский рассказал, ради чего готов пожертвовать рейтингом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится снижения своего рейтинга в случае принятия жестких, но правильных решений для создания позитивного инвестиционного климата страны.

Об этом он сообщил в интервью журналу Newsweek. "Народ Украины выбрал новый порядок с молодой и энергичной командой, которая хочет не только изменить Украину, но и сделать ее страной, которую никто не хочет покидать", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что со "своей замечательной командой" хочет открыть страну для бизнеса.

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"В конце концов, это эгоистичная цель: мы хотим, чтобы Украина работала для нас и для наших детей. Мы хотим жить здесь, поэтому нам нужен хороший инвестиционный климат.

Я не хочу отправлять деньги в другие страны, поэтому должно быть выгодно жить и работать в Украине. Это наша главная цель, и у нас впереди пять лет", – сказал он.

Зеленский добавил, что не возражает против снижения рейтингов, если это случиться в результате правильных решений.

"За первые 2,5 месяца парламент принял более 80 законов, в основном направленных на улучшение инвестиционного климата и включающих некоторые очень сложные области, такие как земельная реформа, налогообложение и огромный план приватизации", – напомнил он.

Зеленский заявил, что не боится снижения своего рейтинга

Зеленский заявил, что не боится снижения своего рейтинга

timesofisrael.com

Ранее OBOZREVATEL опубликовал самое интересное и главное из большого интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое 19 января появилось на сайте издания The Times of Israel.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Инвестиции в Украину
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Инвестиции рейтинг политика
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mikhail mikhail.agayev
mikhail mikhail.agayev
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs
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