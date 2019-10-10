"Может, подумаешь все-таки?" Зеленский назвал, кого хотел бы видеть мэром Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы не против, если бы кресло мэра Одессы занял Александр Андросов, представитель "Зе Команды" в городе.

Об этом глава государства сказал на пресс-марафоне в четверг, 10 октября. Президент отметил, что его "кандидат" отказывается идти в политику.

"Мне очень нравится Андросов, но он не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный, он лицо Одессы, он из Одессы. Андросов, может, подумаешь все-таки?.. Пусть сейчас люди идут к нему и просят идти в мэры, президент тебя поддержит, я уверен, что и люди поддержат", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Он также отметил, что мэром Одессы, по его мнению, должно быть одессит.

"Мэром такого города, как Одесса – город этот непростой, туристический и портовый, сложный, со своим шикарным колоритом, с историей и талантливыми людьми, – должен быть одессит, мне кажется, и которого все уважают", – добавил президент.

Владимир Зеленский и Александр Андросов Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский также заявил, что не имеет никаких личных отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Он сказал, что общался с ним по поводу ситуации в городе, но почти не верит, что до новых местных выборов там что-то изменится.

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