Зеленский заговорил на английском в НАТО: появилось видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на английском языке в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Он провел совместный брифинг с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом во вторник, 4 июня, по итогам их встречи. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"I will begin in English", – сказал Зеленский в ответ на предложение говорит на языке, на котором ему будет удобно.
Владимир Зеленский
Скриншот из видео
Президент обратился к генсеку НАТО и присутствующей прессе и рассказал о приоритетных направлениях развития Украины по стандартам Альянса.
При этом, в ходе брифинга Зеленский переходил на украинский, отвечая на вопросы журналистов.
Зеленский и Столтенберг
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил в Брюсселе, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.
Он также анонсировал первые реформы в стране, которые приблизят ее ко вступлению в НАТО и ЕС.
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