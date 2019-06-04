Зеленский заговорил на английском в НАТО: появилось видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на английском языке в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он провел совместный брифинг с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом во вторник, 4 июня, по итогам их встречи. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"I will begin in English", – сказал Зеленский в ответ на предложение говорит на языке, на котором ему будет удобно.

Владимир Зеленский Скриншот из видео

Президент обратился к генсеку НАТО и присутствующей прессе и рассказал о приоритетных направлениях развития Украины по стандартам Альянса.

При этом, в ходе брифинга Зеленский переходил на украинский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский и Столтенберг president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил в Брюсселе, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.

Он также анонсировал первые реформы в стране, которые приблизят ее ко вступлению в НАТО и ЕС.

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