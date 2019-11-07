"Долго въезжают": Зеленский дал характеристику "слугам народа"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его фракции "Слуга народа" собрались как профессионалы, которые хорошо знают законодательство, так и обычные люди без опыта.

Подробности о новоиспеченных политиках он рассказал в ролике, который уже по традиции заснял за рулем авто Tesla (чтобы посмотреть, докролльте новость до конца).

"Я понимаю нашего главу фракции. Давиду сложно. и замам сложно. Потому что такой партии никогда не было. 254 человека – они разные. Есть те, кто знает все законы, они образованные, ведущие экономисты с практикой, с опытом, юристы. А есть обычные люди: фермеры или с предприятий. Простые. Они, извините на таком слова, долго въезжают. Поэтому есть ошибки", – заявил глава государства.

Зеленский дал неоднозначную характеристику "слугам народа" Радио Свобода

Однако Зеленский нашел в этом и плюс: "Они показывают отношение того или иного класса, и показывают тебе, где ошибки, потому что представляют разные слои общества с разной ментальностью и заработком".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский собрал "слуг народа" на закрытую встречу, на которой призвал "не расшатывать лодку".

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