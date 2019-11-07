Главная Новости
7 ноября • обновлено в 18:25
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Долго въезжают": Зеленский дал характеристику "слугам народа"

1.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его фракции "Слуга народа" собрались как профессионалы, которые хорошо знают законодательство, так и обычные люди без опыта.

Подробности о новоиспеченных политиках он рассказал в ролике, который уже по традиции заснял за рулем авто Tesla (чтобы посмотреть, докролльте новость до конца).

"Я понимаю нашего главу фракции. Давиду сложно. и замам сложно. Потому что такой партии никогда не было. 254 человека они разные. Есть те, кто знает все законы, они образованные, ведущие экономисты с практикой, с опытом, юристы. А есть обычные люди: фермеры или с предприятий. Простые. Они, извините на таком слова, долго въезжают. Поэтому есть ошибки", – заявил глава государства.

Новости
Зеленский обратился к украинцам за рулем новой Tesla. Видео

Зеленский дал неоднозначную характеристику "слугам народа"

Зеленский дал неоднозначную характеристику "слугам народа"

Радио Свобода

Однако Зеленский нашел в этом и плюс: "Они показывают отношение того или иного класса, и показывают тебе, где ошибки, потому что представляют разные слои общества с разной ментальностью и заработком".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский собрал "слуг народа" на закрытую встречу, на которой призвал "не расшатывать лодку".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ptashko Serhii
Ptashko Serhii
Это не партия - это сброд. А предводитель с шашкой наголо и без мозгов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения