Зеленский "взорвался" из-за "демарша" Климкина: о чем шла речь в письме России

МИД Украины без согласования с президентом Владимиром Зеленским отправил ноту России, в которой выразил протест из-за отказа освободить пленных моряков.

Официальное письмо опубликовано на сайте ведомства. Оно всерьез разозлило главу государства, который обвинил Павла Климкина в том, что "в глаза не видел" ответа и узнал о нем лишь из СМИ.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, которое обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитетам военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - ответили в украинском МИД, очередной раз потребовав от Кремля освободить 24 пленных моряков.

Климкин и Зеленский obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин оперативно предоставил публичный ответ на критику Зеленского. По его словам, МИД Украины имел полномочия направлять ответ на российскую ноту без согласования с президентом.

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