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Зеленский "взорвался" из-за "демарша" Климкина: о чем шла речь в письме России

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МИД Украины без согласования с президентом Владимиром Зеленским отправил ноту России, в которой выразил протест из-за отказа освободить пленных моряков.

Официальное письмо опубликовано на сайте ведомства. Оно всерьез разозлило главу государства, который обвинил Павла Климкина в том, что "в глаза не видел" ответа и узнал о нем лишь из СМИ.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

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"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, которое обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитетам военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - ответили в украинском МИД, очередной раз потребовав от Кремля освободить 24 пленных моряков.

Зеленский "взорвался" из-за "демарша" Климкина: о чем шла речь в письме России

Климкин и Зеленский

Климкин и Зеленский

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин оперативно предоставил публичный ответ на критику Зеленского. По его словам, МИД Украины имел полномочия направлять ответ на российскую ноту без согласования с президентом.

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Темы
Российско-украинский конфликтОбмен пленными
Персоны
Владимир ЗеленскийПавел Климкин
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украиныпленные моряки
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Конечно, позиция (поза) Климкина- Порошенко : " Та никогда в жизни, пусть моряки сидят, а мы введем санкции" А Зеленский, по видимому, готов согласиться, лишь бы моряки были дома! Ведь Россия предложила Украине отпустить моряков и продолжить РАССЛЕДОВАНИЕ в Украине! Что плохого? Конечно, для Порошенко будет напряг, ведь он отдал приказ!
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CARGO 100
CARGO 100
Климкин, Чугункин, опять Порошенко, малость Зеленский ... Господа !!! А где Палупий?
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Bob Super
Bob Super
А Зеленский что хотел отправить ? Согласен с преследование моряков?
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