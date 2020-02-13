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13 февраля • обновлено в 11:35
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Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны нового главу Офиса президента Андрея Ермака.

Указ №52/2020 был обнародован на сайте президента. Таким образом Зеленский изменил состав СНБО, заместив Богдана.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", – говорится в документе.

Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место был назначен Андрей Ермак.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
СНБО
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