Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны нового главу Офиса президента Андрея Ермака.

Указ №52/2020 был обнародован на сайте президента. Таким образом Зеленский изменил состав СНБО, заместив Богдана.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", – говорится в документе.

Зеленский ввел Ермака в состав СНБО Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место был назначен Андрей Ермак.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал