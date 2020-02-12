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12 февраля • обновлено в 13:25
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Зеленский встретится с Путиным: в ОП сделали заявление

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В Офисе президента не исключили дополнительной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина до "нормандской встречи", которая намечена на апрель.

Об этом заявил новый глава ОП Андрей Ермак во время своего первого брифинга на должности 12 февраля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению действительных результатов от переговоров в "нормандском формате", мы этого не исключаем", – отметил Ермак.

Он добавил, что пока никаких договоренностей и разговоров на эту тему не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак заявил, что считает прекращение войны на Донбассе самым важным заданием, которое получил от Владимира Зеленского.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Ермак
Место
Украина
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Не смешите мои тапки. Зеленский стал нерукопожатным. Мерзавцам руки не подают.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Seleznev Pavel, у вашей параши ручонки кургузые в крови людей, подонок, прчь их не прячь - все равно обрубим. А пока качай-плати молча
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Готовится встреча альфа-козла с альфа-козлом вместо того, чтобы всем надоевшим альфа-козлом занялся человек украинской идеи. Значит снова ничего хорошего Украине не предложат в итоге.
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