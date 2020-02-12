Зеленский встретится с Путиным: в ОП сделали заявление

В Офисе президента не исключили дополнительной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина до "нормандской встречи", которая намечена на апрель.

Об этом заявил новый глава ОП Андрей Ермак во время своего первого брифинга на должности 12 февраля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению действительных результатов от переговоров в "нормандском формате", мы этого не исключаем", – отметил Ермак.

Он добавил, что пока никаких договоренностей и разговоров на эту тему не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак заявил, что считает прекращение войны на Донбассе самым важным заданием, которое получил от Владимира Зеленского.

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