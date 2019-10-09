Нидерланды выступили против Украины из-за МН17: Зеленский встретился с министром страны

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.

Глава государства поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Европейского Союза в отношении РФ и непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

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Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивания самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Также речь шла о взаимодействии стран в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Блок в свою очередь подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ.

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Напомним, 8 октября парламент Нидерландов проголосовал за дополнительное расследование роли Украины в катастрофе рейса МН17 в 2014 году на Донбассе.

При этом Стеф Блок выразил мнение, что "законных оснований" для расследования нет. По его словам, сложность заключается в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.

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