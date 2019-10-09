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10 октября • обновлено в 05:02
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Нидерланды выступили против Украины из-за МН17: Зеленский встретился с министром страны

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.

Глава государства поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Европейского Союза в отношении РФ и непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

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Нидерланды выступили против Украины из-за МН17: Зеленский встретился с министром страны

president.gov.ua

Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивания самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Также речь шла о взаимодействии стран в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Блок в свою очередь подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ.

Нидерланды выступили против Украины из-за МН17: Зеленский встретился с министром страны

president.gov.ua

Напомним, 8 октября парламент Нидерландов проголосовал за дополнительное расследование роли Украины в катастрофе рейса МН17 в 2014 году на Донбассе.

При этом Стеф Блок выразил мнение, что "законных оснований" для расследования нет. По его словам, сложность заключается в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

  • Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

  • Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика Офис президента Боинг МН17
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Федоров Федор
Федоров Федор
"По его словам, сложность заключается в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России"......А в чем трудность? Трудность в том, что информация от России игнорируется по каким то причинам.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Федоров Федор, Переговоры диспетчеров: Днепр-Боинг, Днепр-Ростов, Ростов -Днепр, Боинг-Днепр, переданы голландцам в сентябре 14 года. Об этом упоминается в докладе следственной группы. Если память не отшибло -14-15 страницы .
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Федоров Федор
Федоров Федор
Злопыхатель Вежливый, например данные по ракете и журналы с записями о ней, которые Нидерланды почему-то не захотели проверять на подлинность. Данные о том, что диспетчер пропала и записи разговоров. Да много там чего интересного, на что следствие должно дать ответы, но оно это тупо игнорирует
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Настанет все таки тот день когда Украину привлекут к ответственности за сбитый самолет
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Pyankovsky Alexey, Лёх, а Лёх, ты вроде на дурака не похож. Кто говорит что бабуины дыры и скрепонутые целенаправленно и злонамеренно сбивали Боинг. Я в это никогда не верил. Охотились за Украинским АН-26. Тем более ,что до этого, сбили несколько Украинских самолётов. Азарт охотника. Увидели цель и влупили. НО, отазка, типа, прАстИтИ лоханулись ,не катит .
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Злопыхатель Вежливый, если мозги ещё есть, подумай, кому это было выгодно. Днр? России??? Нет. Выгодно только хохлам, точнее, их хозяевам из сша
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