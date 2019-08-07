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Зеленский встретился с Эрдоганом: все подробности

2.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 августа, официально встретился с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Событие произошло в столице страны Анкаре. На площади перед официальной резиденцией Эрдогана прозвучали гимны двух стран, информирует пресс-служба Администрации президента Украины (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

После этого главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула Турции и представили членов официальных делегаций.

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Известно, что вместе с Зеленским в Турцию приехал секретарь СНБО Александр Данилюк, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, заместитель руководителя АП Алексей Гончарук и другие.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

president.gov.ua

"После завершения церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз". Также запланированы украинского-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе", – сказано в сообщении.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

president.gov.ua

Отметим, во время выступления перед крымскотатарской общиной в Турции украинский президент заявил, что оккупированный Россией Крым вернется в состав государства.

Зеленский прибыл в Анкару 7 августа. Он пробудет там два дня. В Стамбуле президент встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Зеленский встретился с Эрдоганом: все подробности

Укринформ

Зеленский встретился с Эрдоганом: все подробности

Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, выступая на публике 7 августа, Владимир Зеленский охрип и закашлялся. Позже он признался, что это из-за болезни.

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Персоны
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция Анкара
Теги
Украина политика фотографии видео
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Эрдаган кисловат. Думает: а мой друг Вова одобрит? Не?
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1
1
CARGO 100
CARGO 100
Посмотрите на фото ..."Реджеп Тайип Эрдоган фотографу: бильать, это кто?"
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3
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Зеленский на каблуках?
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4
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CARGO 100
CARGO 100
Захаров Дмитрий, а смысл?
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