Зеленский встретился с Эрдоганом: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 августа, официально встретился с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Событие произошло в столице страны Анкаре. На площади перед официальной резиденцией Эрдогана прозвучали гимны двух стран, информирует пресс-служба Администрации президента Украины (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

После этого главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула Турции и представили членов официальных делегаций.

Известно, что вместе с Зеленским в Турцию приехал секретарь СНБО Александр Данилюк, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, заместитель руководителя АП Алексей Гончарук и другие.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган president.gov.ua

"После завершения церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз". Также запланированы украинского-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе", – сказано в сообщении.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский president.gov.ua

Отметим, во время выступления перед крымскотатарской общиной в Турции украинский президент заявил, что оккупированный Россией Крым вернется в состав государства.

Зеленский прибыл в Анкару 7 августа. Он пробудет там два дня. В Стамбуле президент встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Укринформ

Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, выступая на публике 7 августа, Владимир Зеленский охрип и закашлялся. Позже он признался, что это из-за болезни.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!