Зеленский провел переговоры с главами парламентских фракций: все подробности

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями и группами относительно роспуска Верховной Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

На встречу в Администрацию президента приехали спикер Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Также присутствовали председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, глава фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак, глава "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, председатель фракции партии "Самопоміч" Олег Березюк, глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко, председатель фракции партии "ВО" Батьківщина" Юлия Тимошенко, глава депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко, сопредседатель депутатской группы "Партия "Відрождення" Виталий Хомутынник.

Владимир Зеленский Пресс-служба АП

17:40 Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

15:30 Советник Зеленского Андрей Богдан заявил, что глава государства внесет в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.

14:24 Владимир Зеленский объяснил, почему распускает Раду.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Как гарант Конституции я обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции", — сказал президент.

Зеленский встречается с главами фракций Пресс-служба АП

13:47 Указ о роспуске Верховной Рады будет подписан в скором времени и опубликован в ближайшие дни, заявил советник Владимира Зеленского Андрей Богдан.

"Что касается самого указа, то он будет подписан в ближайшее время... Внеочередное заседание Верховной Рады может быть предложено провести 22 мая, поскольку наиболее оптимальным сроком для публикации указа о роспуске парламента, чтобы соблюсти все нормы Конституции, то есть период в 60 дней и проведение выборов в последнее воскресенье этого периода, является публикация указа завтра, 22 мая", — сказал он.

13:31 Глава ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко рассказала, что некоторые лидеры фракций высказались на консультациях о незаконности роспуска парламента.

"Но я на этой встрече привела правовые основания, что роспуск законный. Не нужно передергивать. Президент имеет право распустить, если нет коалиции. Пытаются трактовать, что коалиция существовала, но она перестала существовать в тот момент, когда третья фракция вышла из нее в марте 2016 года", — отметила она.

13:27 Сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виталий Хомутынник сообщил, что Зеленский изменениями в законодательство предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер с 5% до 3%.

13:13 Зеленский также будет просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательстве.

"Согласно с консультациями, такая инициатива новоизбранного президента: обратиться в Верховную Раду относительно проведения внеочередной сессии, на которой провести изменения (избирательного. — Ред.) законодательства. Все фракции и политические группы будут определяться", — сообщила Геращенко.

13:00 Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко назвала две возможные даты выборов. По ее словам, они состоятся 21 или 28 июля.

12:53 – Консультации завершились. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с лидерами фракций Верховной Рады о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.

12:40 Встреча длится уже более 2,5 часов. Пресс-служба АП опубликовала фото.

Зеленский встречается с главами фракций Пресс-служба АП

Зеленский встречается с главами фракций Пресс-служба АП

Олег Ляшко Пресс-служба АП

12:10 Журналисты ждут окончания консультаций под зданием АП. Там уже установлен стол с микрофонами СМИ для заявления Зеленского.

10:30 Ляшко закатил скандал с охранниками в коридорах Администрации президента. "Понаставили мордоворотов!" — заявил он. Те в свою очередь пригласили нардепа войти, предварительно оставив телефон.

10:20 Глава фракции Радикальной партии вел стрим из АП и хотел снимать встречу. Некоторое время ему удалось снимать видео и приглашенных на консультации.

Олег Ляшко

Андрей Парубий

Юлия Тимошенко

Олег Березюк

Ирина Геращенко

Владимир Зеленский

10:02 Ляшко приехал в АП на велосипеде, перед консультациями пообщался с журналистами. "Я получил официальное приглашение, взял Конституцию и приехал к Зеленскому", — отметил он.

Олег Ляшко Анна Стешенко, Facebook

Лидер Радикальной партии заявил, что не собирается обсуждать роспуск парламента. "Президент принял это решение, объявил о нем. Это решение не конституционное, не правовое, но оно политическое… Мы готовы идти на перевыборы, хотя решение не правовое", — подчеркнул он.

10:00 Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с прессой заявил, что роспуск Верховной Рады является политическим решением. Он принес на встречу Конституцию.

09:50 На подходах в Администрацию президента открыли ворота для всех желающих.

Анна Стешенко, Facebook

Анна Стешенко, Facebook

Анна Стешенко, Facebook

Анна Стешенко, Facebook

БРИФИНГ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЗЕЛЕНСКОГО И ГЛАВ ФРАКЦИЙ:

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский запустил процедуру перевыборов без надлежащих на то оснований.

В документе о роспуске, оказавшемся в распоряжении OBOZREVATEL, постановляется:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады восьмого созыва.

2. Назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля 2019 года.

Зеленский, судя по всему, нарушил статью 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением. Наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.

А если действие повлекло тяжкие последствия — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, что поводом для роспуска Рады Зеленский называет отсутствие парламентской коалиции. Однако несмотря на то, что созданная в ноябре 2014 года коалиция "Европейская Украина" действительно претерпела несколько кризисов и существенных пертурбаций на протяжении своего существования, дата ее смерти — 17 мая 2019 года, когда фракция "Народный фронт" объявила о выходе. После этого был официально запущен 30-дневный процесс формирования новой коалиции. В течение этого времени распускать Раду нельзя по закону.

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