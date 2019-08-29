Зеленский внес в Раду важный законопроект о НАБУ и ГБР: детали

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия назначения руководителей НАБУ и ГБР.

Документ зарегистрирован в четверг, 29 августа, под №1014, текст на данный момент отсутствует. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ВР на официальном сайте.

Сообщается, что Зеленский подал проект о внесении изменений в ст. 106 Конституции, которым просит закрепить за президентом полномочия создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, а также назначать и увольнять руководителей НАБУ и Госбюро расследований.

Владимир Зеленский Пресс-служба Офиса президента

Законопроект определен президентом как неотложный. Отметим, согласно действующему законодательству, руководство данных правоохранительных органов назначает Верховная Рада Украины.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 29 августа депутаты Верховной Рады Украины IX созыва избрали спикером парламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Во время первого заседания Рада создала пять парламентских фракций и депутатскую группу.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!