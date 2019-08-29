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Зеленский внес в Раду важный законопроект о НАБУ и ГБР: детали

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия назначения руководителей НАБУ и ГБР.

Документ зарегистрирован в четверг, 29 августа, под №1014, текст на данный момент отсутствует. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ВР на официальном сайте.

Сообщается, что Зеленский подал проект о внесении изменений в ст. 106 Конституции, которым просит закрепить за президентом полномочия создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, а также назначать и увольнять руководителей НАБУ и Госбюро расследований.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба Офиса президента

Законопроект определен президентом как неотложный. Отметим, согласно действующему законодательству, руководство данных правоохранительных органов назначает Верховная Рада Украины.

Зеленский внес в Раду важный законопроект о НАБУ и ГБР: детали

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 29 августа депутаты Верховной Рады Украины IX созыва избрали спикером парламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Во время первого заседания Рада создала пять парламентских фракций и депутатскую группу.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины законопроект политика Государственное Бюро Расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну вот, до узурпации власти осталось чуть-чуть... Молодая Партия Регионов извлекла ошибки предшественников, в Ростов тикать не хочется, в Сан-Тропе лучше...
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