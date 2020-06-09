Зеленский внес в Раду срочный законопроект о референдуме

В Верховную Раду внесен законопроект президента Украины Владимира Зеленского "О народовластии через всеукраинский референдум".

Документ №3612 зарегистрирован в парламенте 9 июня как неотложный, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Владимир Зеленский

В сведениях о законопроекте отмечается, что он уже передан на рассмотрение руководства украинского парламента. Однако текст документа и сопроводительные материалы к нему пока не обнародованы.

Данные о законопроекте с сайта Верховной Рады Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект о референдуме уже передан на рассмотрение Венецианской комиссии, после чего за него будет голосовать парламент.

Со своей стороны представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщал, что команда Зеленского разработала законопроект о референдуме, на который вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.

Также Стефанчук говорил, что на всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, объединяющие граждан, а не приводящие к разногласиям в обществе.

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