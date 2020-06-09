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9 июня • обновлено в 10:45
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Зеленский внес в Раду срочный законопроект о референдуме

1.5т
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В Верховную Раду внесен законопроект президента Украины Владимира Зеленского "О народовластии через всеукраинский референдум".

Документ №3612 зарегистрирован в парламенте 9 июня как неотложный, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В сведениях о законопроекте отмечается, что он уже передан на рассмотрение руководства украинского парламента. Однако текст документа и сопроводительные материалы к нему пока не обнародованы.

Данные о законопроекте с сайта Верховной Рады

Данные о законопроекте с сайта Верховной Рады

Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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