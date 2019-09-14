Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето и вернул Верховной Раде Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную избирательную систему. Его 11 июля принял парламент 8-го созыва.

Зеленский также направил нардепам свои рекомендации к документу. Как сообщается на сайте Верховной Рады, Избирательный кодекс был возвращен главой государства 13 сентября.

"13 сентября 2019 года – возвращен с предложениями президента", – говорится в комментарии к законопроекту №0978 "Предложения президента к Избирательному кодексу Украины".

Владимир Зеленский и Рада

Напомним, согласно документу, который ветировал Зеленский, голосование по открытым спискам должно вступить в действие в 2023 году. За законопроект проголосовали 230 народных депутатов 8-го созыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и некоторые представители других политсил поддержали представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии.

Это решение было поддержано 341 голосом в ходе пленарного заседания парламента 13 сентября. Это может стать очередным шагом к узурпации власти и влиянию на выборы.

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