Зеленский вернул уголовную ответственность за незаконное обогащение: в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Задачей закона также является введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, уточнила пресс-служба президента.

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Владимир Зеленский пресс-служба президента

Главное:

Внесение изменений в Гражданский кодекс. Таким образом, в законе появится основание для того, чтобы забирать активы, полученные благодаря коррупции и махинациям с бюджетом.

Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.

Основанием для привлечения к ответственности предусматривается разница в 500 прожиточных минимумов для работоспособных – более 1 млн гривен. Право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется прокурорам антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиками являются должностные лица НАБУ и САП.

Как писал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи на тот момент президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Свое предложение подал и действующий глава государства Владимир Зеленский.

В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Он предполагает за нелегальные доходы запрещать чиновникам работать на государство и ограничивать их свободу.

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