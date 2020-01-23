Обещаю каждому крупному международному инвестору личную инвестиционную няню.
Няня - это человек, который 24/7 будет решать ваши вопросы. А вопросов поверьте у вас в нашей стране будет много.
Законы не работают.
Суды продажные.
Регистраторы балуются.
Моратория на проверки больше нет.
Конкуренты заказывают.
Наша няня!
Порешает с силовиками.
Порешает с советом.
Порешает с депутатом.
Порешает на комитете.
Порешает в суде.
Порешает с чиновниками и клерками.
Наша Няня в ручном режиме будет решать ваши проблемы. А без Няни - вы в нашей стране х*й справитесь.
Владимир Александрович!
А что делать всем нам без Няни?
Мы, конечно, не из Давоса и у нас нет 100 миллионов, но нас миллионы и мы вкладываем в нашу страну все свои силы и деньги вот уже много лет. Или на нас пох*й?
Может все же не ВИП нянь нужно делать, а создать нормальные условия работы, в которых посредники и няни будут попросту не нужны.
У вас моно правительство.
У вас моно большинство.
У вас вся власть в руках.
Какие к черту ещё Няни?
Не смешно это все.
И про поводыря, который нужен бизнесу 24/7, чтобы защищаться от государства - это ведь правда.
Президент прямо в Давосе перед всем миром говорит - даже если вы вложите в нас сотни миллионов без Няни - у вас будут проблемы.
Только вот беда.
Поводырь этот нужен не завтра и не тем, кто будет вкладывать от 100 миллионов долларов, а ещё вчера и каждому второму украинскому предпринимателю.
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