Обещаю каждому крупному международному инвестору личную инвестиционную няню.

Няня - это человек, который 24/7 будет решать ваши вопросы. А вопросов поверьте у вас в нашей стране будет много.

Законы не работают.

Суды продажные.

Регистраторы балуются.

Моратория на проверки больше нет.

Конкуренты заказывают.

Наша няня!

Порешает с силовиками.

Порешает с советом.

Порешает с депутатом.

Порешает на комитете.

Порешает в суде.

Порешает с чиновниками и клерками.

Наша Няня в ручном режиме будет решать ваши проблемы. А без Няни - вы в нашей стране х*й справитесь.

Владимир Александрович!

А что делать всем нам без Няни?

Мы, конечно, не из Давоса и у нас нет 100 миллионов, но нас миллионы и мы вкладываем в нашу страну все свои силы и деньги вот уже много лет. Или на нас пох*й?

Может все же не ВИП нянь нужно делать, а создать нормальные условия работы, в которых посредники и няни будут попросту не нужны.

У вас моно правительство.

У вас моно большинство.

У вас вся власть в руках.

Какие к черту ещё Няни?

Не смешно это все.

И про поводыря, который нужен бизнесу 24/7, чтобы защищаться от государства - это ведь правда.

Президент прямо в Давосе перед всем миром говорит - даже если вы вложите в нас сотни миллионов без Няни - у вас будут проблемы.

Только вот беда.

Поводырь этот нужен не завтра и не тем, кто будет вкладывать от 100 миллионов долларов, а ещё вчера и каждому второму украинскому предпринимателю.

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