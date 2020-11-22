Зеленский уволил председателя Черниговской РГА, который погорел на взятке

Сергея Журмана официально уволили с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области. Ранее его поймали на взятке в 10 тысяч долларов.

Соответствующее распоряжение №510 / 2020-рп Владимира Зеленского от 20 ноября появилось на сайте президента.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", – сказано в сообщении.

Напомним, оперативники СБУ установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского облсовета, требовал 10 тысяч долларов США у местного жителя. В такую сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ДФС Украины поймали при получении взятки за закрытие уголовного производства, общая сумма которого – 200 000 долларов США.