Зеленский уволил председателя Черниговской РГА, который погорел на взятке

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
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  • Журман требовал у местного жителя 10 тысяч долларов

  • Так он оценил согласование изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров

  • Распоряжение №510 / 2020-рп Зеленский подписал 20 ноября

Зеленский уволил председателя Черниговской РГА, который погорел на взятке

Сергея Журмана официально уволили с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области. Ранее его поймали на взятке в 10 тысяч долларов.

Соответствующее распоряжение №510 / 2020-рп Владимира Зеленского от 20 ноября появилось на сайте президента.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", – сказано в сообщении.

Напомним, оперативники СБУ установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского облсовета, требовал 10 тысяч долларов США у местного жителя. В такую сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Зеленский уволил председателя Черниговской РГА, который погорел на взятке

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ДФС Украины поймали при получении взятки за закрытие уголовного производства, общая сумма которого – 200 000 долларов США.

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