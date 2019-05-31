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Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ: кто он

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Президент Владимир Зеленский освободил от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука.

Об этом говорится в указе №341/2019 от 31 мая, опубликованном на сайте Администрации президента.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", — отмечается в документе.

Григорий Остафийчук

Григорий Остафийчук

LIGA.net

Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ: кто он

Остафийчук родился 1 апреля 1971 года в Харькове.

  • В 1997 году окончил юридический факультет Киевского университета внутренних дел и получил квалификацию юриста.

  • С 1997-го по 2001-й год — преподаватель кафедры уголовного процесса Харьковского университета внутренних дел.

  • С 2007-го по 2011-й год занимал должность заместителя прокурора Киева.

  • В 2013-2014 годах — доцент кафедры гражданского, хозяйственного и уголовного права.

  • В июне 2014-го был принят на работу в Главную военную прокуратуру.

  • На должность начальника Главного следственного управления СБУ был назначен 23 июня 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

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