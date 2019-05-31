Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ: кто он

Президент Владимир Зеленский освободил от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука.

Об этом говорится в указе №341/2019 от 31 мая, опубликованном на сайте Администрации президента.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", — отмечается в документе.

Григорий Остафийчук LIGA.net

Остафийчук родился 1 апреля 1971 года в Харькове.

В 1997 году окончил юридический факультет Киевского университета внутренних дел и получил квалификацию юриста.

С 1997-го по 2001-й год — преподаватель кафедры уголовного процесса Харьковского университета внутренних дел.

С 2007-го по 2011-й год занимал должность заместителя прокурора Киева.

В 2013-2014 годах — доцент кафедры гражданского, хозяйственного и уголовного права.

В июне 2014-го был принят на работу в Главную военную прокуратуру.

На должность начальника Главного следственного управления СБУ был назначен 23 июня 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

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