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Зеленский уволил главу Госуправления делами и нашел ему замену

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного управления делами и назначил ему временную замену.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства. "Уволить Ивана Куцика с должности Руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", – говорится в указе №360/2019.

Другим указом – 361/2019 – уволен его заместитель Евгений Сарнацкий.

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Согласно распоряжению Зеленского, временно исполнять обязанности руководителя ГУД будет один из заместителей Куцика Сергей Борзов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ранее уволил министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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