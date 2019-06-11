Зеленский уволил главу Госуправления делами и нашел ему замену

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного управления делами и назначил ему временную замену.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства. "Уволить Ивана Куцика с должности Руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", – говорится в указе №360/2019.

Другим указом – 361/2019 – уволен его заместитель Евгений Сарнацкий.

Иван Куцик "Украина Молодая"

Согласно распоряжению Зеленского, временно исполнять обязанности руководителя ГУД будет один из заместителей Куцика Сергей Борзов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ранее уволил министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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