Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа", чтобы обсудить ситуацию вокруг обнародования видеозаписей брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на участников встречи. Те, в частности, утверждают: глава государства дал всем понять, что Ермак "был и остается его другом", а Гео Лероса, который обнародовал оперативные записи СБУ, он назвал аферистом.

"Я ни у кого ничего не брал", – сказал Зеленский и добавил, что оставить последнее слово в возникшей ситуации должны правоохранители, которые уже занимаются расследованием.

Зеленский обсудил со "слугами" скандал с Ермаком

"Что касается Андрея Ермака, который также принимал участие во встрече, то он, как свидетельствуют источники, назвал себя "щитом президента", заявив высокому собранию, что нападки направлены не против него, а против самого Владимира Зеленского…" – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что личные мотивы нардепа Лероса он объяснил "местью за неназначение бывшего заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Ильи Сагайдака на должность замминистра одного из министерств".

"Я знаю, что на мое место метят. Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну", – цитируют Ермака члены фракции, отмечая, якобы тот пообещал "не простить Леросу такой выходки".

А вот источники "УП" уверяют, что на этой встрече президент "нервничал и возмущался медийными атаками" и реакцией фракции на "пленки".

"Арахамия начал обсуждать тему, что и как происходит. Мы в "Парковом" были. 6-7 человек на связи в зуме. Затем примчались Зеленский и Ермак. Президент повищал 20 мин и поехал, оставил на нас Ермака. Тот полтора часа объяснял, что и к чему. Пока он не убедил нас. Но что на тех видео будет дальше – никто не знает. После этого мы обсуждали заявление, которое вышло", – подчеркнул собеседник.

Со своей стороны одна из заместителей главы фракции Галина Янченко отметила: президент заявил, что не позволит никому, даже самым близким людям, заниматься коррупцией, и посоветовал подождать результатов работы правоохранителей. По ее словам, из контекста разговора было понятно, что Зеленский не комментировал пленки Лероса, "видя в них политический подтекст".

"В этой ситуации просматривается не только влияние одного олигарха, но и одного бывшего главы Офиса президента. На встрече была озвучена информация, что не только Леросу вручили повестки на допрос, но и брату председателя ОП Денису Ермаку", – сказала Янченко.

Отметим также, что партия "Слуга народа" на странице в Facebook опубликовала официальное заявление относительно скандала с Ермаком. Она призвала правоохранительные и антикоррупционные органы провести тщательное расследование ситуации и установить, были ли факты коррупции.

"А если были, то кто и какой вред нанес ими государству. Следствие также должно установить, кто записывал видео и какие мотивы были у этих людей. Мы заявляем о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти..." – говорится в обращении.

"Слуги народа" подчеркнули, что в случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений, все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти.

Добавим: в заявлении Офиса президента Владимира Зеленского от 2 апреля говорится, что обнародованные пленки, на которых фигурирует брат главы ОП Андрея Ермака, не имеют отношения к реальности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные депутаты от "Слуги народа" потребовали встречи с президентом Владимиром Зеленским из-за публикации скандальных пленок, где брат главы его Офиса Андрея Ермака Денис якобы требует взятки.

Партия "Голос", лидером которой до недавнего времени был Святослав Вакарчук, призвала главу Офиса президента Андрея Ермака приостановить свои полномочия на время расследования коррупционного дела, в котором фигурирует его брат Денис.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!