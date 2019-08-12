Зеленский устроил массовое увольнение чиновников: кто лишился должности

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должностей 7 глав государственных администраций Донецкой области и 11 глав РГА на Львовщине.

Соответствующие распоряжения были опубликованы в понедельник, 12 августа, на сайте главы государства.

Причиной их увольнения указано "окончание срока полномочий президента Украины".

Владимир Зеленский Гордон

В частности, должностей в Донецкой области лишились:

глава Бойкивской райадминистрации Александр Романюк;

глава Добропольской РГА Дмитрий Кирносов;

глава Константиновской РГА Наталья Винниченко;

глава Никольской райадминистрации Олег Решетняк,

глава Покровской РГА Анатолий Шишко,

глава Славянской РГА Евгений Данилюк,

глава Ясиноватской РГА Николай Коваленко.

Во Львовской области Зеленский уволил:

главу Яворивский РГА Игоря Самардака,

главу Старосамборской райгосадминистрации Ивана Грыся,

главу Сокальской райдержадминистрации Андрея Дьяченко,

главу Сколивской райгосадминистрации Богдана Янка,

главу Радеховской райгосадминистрации Сергея Иваха,

главу Перемышлянской РГА Владимира Танчина,

главу Николаевской райгосадминистрации Андрея Коса,

главу Золочевской рГА Владимира Недзельского,

главу Жидачевской РГА Петра Мороза,

главу Бродовский райгосадминистрации Игоря Крыськива.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский уволил 16 июля 21 главу районных государственных администраций (РГА).

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