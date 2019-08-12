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Зеленский устроил массовое увольнение чиновников: кто лишился должности

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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должностей 7 глав государственных администраций Донецкой области и 11 глав РГА на Львовщине.

Соответствующие распоряжения были опубликованы в понедельник, 12 августа, на сайте главы государства.

Причиной их увольнения указано "окончание срока полномочий президента Украины".

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Гордон

В частности, должностей в Донецкой области лишились:

  • глава Бойкивской райадминистрации Александр Романюк;

  • глава Добропольской РГА Дмитрий Кирносов;

  • глава Константиновской РГА Наталья Винниченко;

  • глава Никольской райадминистрации Олег Решетняк,

  • глава Покровской РГА Анатолий Шишко,

  • глава Славянской РГА Евгений Данилюк,

  • глава Ясиноватской РГА Николай Коваленко.

Во Львовской области Зеленский уволил:

  • главу Яворивский РГА Игоря Самардака,

  • главу Старосамборской райгосадминистрации Ивана Грыся,

  • главу Сокальской райдержадминистрации Андрея Дьяченко,

  • главу Сколивской райгосадминистрации Богдана Янка,

  • главу Радеховской райгосадминистрации Сергея Иваха,

  • главу Перемышлянской РГА Владимира Танчина,

  • главу Николаевской райгосадминистрации Андрея Коса,

  • главу Золочевской рГА Владимира Недзельского,

  • главу Жидачевской РГА Петра Мороза,

  • главу Бродовский райгосадминистрации Игоря Крыськива.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский уволил 16 июля 21 главу районных государственных администраций (РГА).

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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